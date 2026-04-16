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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病吃大蒜降血糖 醫曝這吃法：壞膽固醇一起降

2026/04/16 15:09

大蒜除了提味外，家醫科醫師陳欣湄表示，研究發現也有助改善血糖與膽固醇；情境照。（圖取自freepik）

大蒜除了提味外，家醫科醫師陳欣湄表示，研究發現也有助改善血糖與膽固醇；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病患為了控制血糖，除了選擇吃降血糖藥、少吃、戒醣，吃幾瓣蒜頭可能也有幫助。家醫科醫師陳欣湄表示，國外研究發現，第2型糖尿病病患服用大蒜補充劑後，不僅空腹血糖、糖化血色素改善，以大蒜搭配口服降血糖藥物一起使用時，壞膽固醇也下降，對於年長患者反應特別好。

陳欣湄於臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文指出，近期讀到一篇發表在國際期刊的統合分析，研究整合了 8 項針對第2型糖尿病患者的隨機臨床試驗，專門研究大蒜補充劑對代謝指標的影響。

陳欣湄表示，研究結果顯示，服用大蒜補充劑的第2型糖尿病患者空腹血糖顯著下降、糖化血色素（HbA1c）明顯改善，總膽固醇也跟著往下掉，甚至以大蒜搭配口服降血糖藥物一起使用時，連LDL-C（壞膽固醇）都跟著下降了。

陳欣湄說，研究還發現，補充時間越長，血脂改善越明顯。此外，年紀較大的患者，反應似乎更好。由此可知，大蒜不只是調味，它可能也是輔助血糖管理的好幫手。

輕鬆攝取大蒜4撇步

陳欣湄也推薦日常多吃大蒜的4個小撇步，輕鬆讓大蒜融入你的餐桌 ：

炒青菜時多爆幾瓣蒜末。

煮湯、滷肉整顆丟進去燉軟。

涼拌菜加蒜泥提味。

早餐吐司抹一點蒜味橄欖油。

陳欣湄建議，下次吃飯的時候，千萬不要再把大蒜挑掉了，因為它對身體真的有助益。

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