對罕病宣戰！桃園長庚眼腫瘤中心揭牌

長庚眼腫瘤中心專業陣容，左起：眼內腫瘤專家趙安年醫師、眼窩腫瘤專家蔡悅如醫師、眼內腫瘤專家周宏達主任、小兒眼腫瘤專家劉峻秀醫師。（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕眼內惡性腫瘤相對罕見，有時可能來自全身癌症轉移，但飛蚊症、閃光、視力扭曲等易被忽略的警訊，都可能是致命眼腫瘤警訊，若延誤診斷恐危及生命，長庚醫療體系正式於桃園長庚成立「眼腫瘤中心」，展現向罕病宣戰的決心，並透過跨科資源整合，改善台灣眼腫瘤治療成效。

林口長庚眼科部部長黃奕修解釋，眼腫瘤很罕見，尤其在亞洲病患較少，成人惡性眼內黑色素瘤每年約僅5至20例新病例，兒童視網膜母細胞瘤每2萬名新生兒僅有1人，過去患者即使有症狀，也常忽略相關警訊，一直到晚期才接受診斷，雖轉移性眼癌相對常見，但以往治療重點也多聚焦在全身癌症的治療，較少針對眼部考量；即使患者癌症治療成效良好，視力仍大幅降低，影響生活。

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長庚醫院眼腫瘤中心主任周宏達指出，腫瘤病灶多位於結構精密的眼球內部或眼窩深處，診療困難度和複雜性高，過去治療多以摘除眼球為主，現已導入精準醫療與放射治療，讓患者有機會保留視覺功能，提升生活品質與存活率，但為了兼顧視力保留與腫瘤控制，如同於微米之間與病魔博弈。

周宏達強調，早期診斷對於保留眼球和視力至關重要。眼腫瘤雖罕見但進展迅速，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應儘速就醫檢查。唯有提高警覺、及早診斷，才能守住視力與生命。

長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬表示，質子治療是公認的眼腫瘤「黃金治療」方案，長庚醫院自2018年迄今，已經提供30多位患者治療，並於國際頂尖期刊發表「無侵入式眼內腫瘤質子治療」報告，另以「筆尖射束」、「客製化銅擋塊」精準鎖定腫瘤，降低正常組織傷害。

長庚眼腫瘤中心提供一站式診療服務，門診一旦有懷疑，會立即轉介至眼腫瘤團隊進行詳細診治，當日同時完成眼科診斷與放射腫瘤科治療規劃諮詢，大幅縮短等待時間。此外，試行半年的「眼腫瘤諮詢信箱」已受理國內多間醫學中心轉診，能為全台患者提供諮詢，提升全台疑難個案處理效率。

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