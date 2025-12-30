曹西平猝死 急診醫示警：胸悶、頭痛莫輕忽

高正國醫師指出，猝死前常見警訊包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕知名藝人曹西平猝死，引發社會關注，對急診醫師而言，猝死並不是罕見名詞，而是一場與時間賽跑、卻經常來不及的急症現場。光田綜合醫院急診醫學部醫師高正國指出，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀況，最終失去生命，也由於發作迅速，往往來不及就醫，因此，特別容易引發社會關注與不安。

高正國說，常見與猝死相關的原因，多集中在心血管與腦血管系統的急性變化，例如致命性心律不整、急性心肌梗塞、腦出血或腦中風等。此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病等慢性疾病，雖然不一定會立刻造成不適，但長期下來會增加血管病變與突發風險，是臨床上常見的背景因素。

高正國強調，即使沒有已知慢性病史，猝死仍可能發生，因此更重要的是及早辨識身體發出的警訊，從急診第一線觀察，猝死前常見的警訊症狀包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、噁心不適或意識改變，這些症狀可能短暫出現，也可能反覆發生，但都不應輕忽。

一旦發現家人或身邊的人出現上述症狀，應立即撥打119求助，切勿自行觀察或等待症狀消退，消防人員也會在電話中第一時間進行評估與初步處置指引，並迅速送醫，日常生活中應留意基本健康管理，包括規律量測血壓、血糖、注意水分補充與保暖，並養成身體不適即就醫的習慣。尤其對於獨居族群，則建議平時多與親友保持聯繫，避免突發狀況時無人察覺。

