自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

曹西平猝死 急診醫示警：胸悶、頭痛莫輕忽

2025/12/30 15:53

高正國醫師指出，猝死前常見警訊包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗。（記者張軒哲攝）

高正國醫師指出，猝死前常見警訊包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕知名藝人曹西平猝死，引發社會關注，對急診醫師而言，猝死並不是罕見名詞，而是一場與時間賽跑、卻經常來不及的急症現場。光田綜合醫院急診醫學部醫師高正國指出，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀況，最終失去生命，也由於發作迅速，往往來不及就醫，因此，特別容易引發社會關注與不安。

　高正國說，常見與猝死相關的原因，多集中在心血管與腦血管系統的急性變化，例如致命性心律不整、急性心肌梗塞、腦出血或腦中風等。此外，三高（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病等慢性疾病，雖然不一定會立刻造成不適，但長期下來會增加血管病變與突發風險，是臨床上常見的背景因素。

高正國強調，即使沒有已知慢性病史，猝死仍可能發生，因此更重要的是及早辨識身體發出的警訊，從急診第一線觀察，猝死前常見的警訊症狀包括胸悶、胸痛、突然且劇烈的頭痛、頭暈、冒冷汗、噁心不適或意識改變，這些症狀可能短暫出現，也可能反覆發生，但都不應輕忽。

　一旦發現家人或身邊的人出現上述症狀，應立即撥打119求助，切勿自行觀察或等待症狀消退，消防人員也會在電話中第一時間進行評估與初步處置指引，並迅速送醫，日常生活中應留意基本健康管理，包括規律量測血壓、血糖、注意水分補充與保暖，並養成身體不適即就醫的習慣。尤其對於獨居族群，則建議平時多與親友保持聯繫，避免突發狀況時無人察覺。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中