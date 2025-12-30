曹西平離世》昔坦言害怕孤獨死 衛福部明年啟動獨老普查

66歲資深藝人曹西平驚傳離世，引來粉絲與好友同感不捨。（圖取自曹西平臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平驚傳離世，經他的乾兒子報案後消息曝光，引來粉絲與好友同感不捨。過去他長住泰國，曾在家暈倒3天沒人知道，曾大嘆擔心孤獨死。由於孤獨死的議題已經是必須正視的社會現象，因此衛福部將從2026年啟動完成國內獨居老人普查，並依需求導入社區照顧、長照3.0等資源，降低孤獨死的風險。

曹西平經常於臉書上分享日常，日前地震也第一時間報平安，直呼快嚇死了，隨即也發文提到，自己經過921大地震洗禮之後，都不會跑，「我就是坐在那裡我不會動，一切交給老天爺的安排。」昨天深夜10時，曹西平乾兒子報案表示曹西平在家中因病過世，救護人員到場後發現患者已死亡多時，確切的死因仍待進一步確定。

請繼續往下閱讀...

獨老普查導入資源

事實上，台灣即將邁入超高齡社會，面臨少子女化威脅，長者獨老問題日趨嚴重，獨居老人議題是必須面對的議題。據各縣市衛生局調查統計，我國約有60萬至70萬名獨居老人，其中樣態包括個人獨老、兩兩獨老等。為了協助獨老長者的生活更有品質，衛福部明年起將運用韌性條例特別預算，與內政部合作，2年內完成國內獨居老人普查，了解長者自立生活能力，並依需求導入社區照顧、長照3.0等資源。

衛福部長石崇良曾經指出，雖過去曾進行緊急救援裝置佈建計畫，但受限於預算，設有排富機制，主要針對中低收入戶提供服務，衛福部與內政部希望透過今年韌性條例特別預算，花費約62億元、費時2年完成我國約70萬的獨老普查，對國內獨居老人至少進行1次訪視。

衛福部規劃的獨老普查目標，不只是了解社區內有多少長者，除確認長者獨居情況外，也會了解長者的病史與照護需求，評估健康狀況、自立生活能力等，過程中也會進行風險分級，評估是否需要頻繁關懷、導入社會資源，或設置緊急救援裝置等。

衛福部將從2026年起推動長照3.0，居家醫療是未來趨勢，盼落實資源整合、醫照合一，建立以人、家庭為基礎的照顧方式，使資源可以歸人、歸戶運用，藉著獨老普查建立基礎資料，更有助於導入資源。

相關新聞請見

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

昔獨居「昏迷失禁3天」無人知 曹西平曾嘆擔心孤獨死

曹西平最後發文曝光！生前一天才感嘆「有責任感的人才會焦慮」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法