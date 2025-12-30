健康網》醫揭3「最傷腦」的熱門食物 未來恐增失智風險

人人都喜歡把薯條當作零食，但是要小心的是，高脂肪食物可能會損害血管，導致認知障礙；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕關於飲食與失智症發展間的關聯研究結果仍有爭議，普遍認為遵循地中海飲食能有效維持健康生活，進而有助於大腦功能。專家指出，如果想保護大腦，最好避免汽水飲料、人造奶油、薯條等3大地雷食物，以免損害大腦血管的健康。

《UNILAD》報導，阿茲海默症協會（Alzheimer's Society）表示，對大多數人來說，遵循地中海飲食是維持健康飲食的好方法，而這對維持良好的大腦功能可能很重要。原因之一是，其富含來自水果與蔬菜的抗氧化物質，這些物質可能有助於保護大腦細胞免受阿茲海默症相關的部分損害。研究指出，這對維持記憶與思考能力可能有益。

除了多攝取富含油脂的魚類、全穀類及蔬果之外，專家建議還有一些其他食物應避免：

●汽水飲料

神經科醫師沙欣·拉罕（Dr. Shaheen Lakhan）表示，由於汽水含糖量高，汽水可能是最傷腦的食物之一。「汽水是對大腦健康最不利的食物之一，因為其中高濃度的單糖會損害供應大腦的血管，」他說。

隨著時間推移，這會剝奪大腦所需的能量，導致提早罹患失智症與中風。短期內，糖分也會引發大腦發炎、易怒、情緒低落以及睡眠障礙。

●人造奶油

許多人認為真正的奶油對健康不利，雖然奶油脂肪含量高，但人造奶油含有反式脂肪，會升高「壞」膽固醇。反式脂肪對心臟和血管不好，同樣會損害大腦血管的健康。

《神經病學》雜誌上的一項研究發現，血液中反式油酸（一種常見的反式脂肪）含量最高的老年人，更容易患失智症，最好還是使用橄欖油，或真正的奶油。

●薯條

人人都喜歡把薯條當作零食，但是要小心的是，高脂肪食物可能會損害血管。飲食中若包含像薯條這類高脂食物，會損害供應大腦的血管，導致認知障礙。

薯條會降低血腦屏障（BBB）的完整性，並造成海馬迴神經損傷，而海馬迴是大腦中負責學習與記憶的重要部位。

