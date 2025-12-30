AI亂象！虛擬人物假冒醫師 衛福部：已涉及詐欺

Youtube頻道「陳志明醫師」使用AI合成影像與聲音，以聳動標題吸引退休族群觀看，散布很多似是而非的觀念。（擷取Youtube）

〔記者林志怡／台北報導〕YouTube頻道「陳志明醫師」在平台上擁有2.3萬訂閱人數，其中一支影片宣稱，台大醫院與北榮已經找到糖尿病致病元凶，透過「除菌」或「細菌療法」就可達到奇蹟治癒效果，但遭台大醫院與北榮澄清「查無此人」，衛福部醫事司表示，此案已通報數發部，並確認涉及詐欺等違法行為，地方衛生局將追查帳號持有者並依法開罰。

台灣社區藥學會理事長游佩雯擔憂，這類情況不只損壞醫事人員與機構的聲譽，更可能讓民眾暴露於詐騙、不法商品的風險中，政府應建立冒用身分回報機制，社群平台也要負起審核真實身份的責任。

對於AI亂象，衛福部醫事司副司長劉玉菁說，打詐是政府的重要任務，數發部設有設置「網路詐騙通報查詢網」，民眾若從各個不同管道遇到詐騙問題，都可以在查詢網上通報。

劉玉菁說，接獲通報後，數發部會依案件樣態分派給主管機關，再由相關單位判定是否屬於詐欺案件；一經確認涉及詐欺情形，即回報數發部，並由數發部與平台業者溝通資料移除、下架事宜。

針對近期「AI」醫師一案，劉玉菁強調，案件已經通報數發部，且確認涉及違反「詐欺犯罪危害防制條例」33條，有假的、詐欺成分存在，因此希望移除、下架資訊。

劉玉菁也提到，「醫師法」規範，未具有醫師資格者，不得宣稱自己是醫師，因此衛福部希望能找出該帳號的持有者，並採取處罰作為，後續將由地方衛生局進一步處理。

不過，對於台灣社區藥學會的期待，劉玉菁坦言，相關管理牽涉層面廣泛，以社群平台管理而言，平台業者需在使用者隱私保護、言論自由與法規遵循之間取得平衡；若採取事前審核機制，實務與法制面皆仍有待進一步討論。

