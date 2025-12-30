曹西平離世》曾曝擔心孤獨死 專家：長輩擅用LINE 孤獨感降20％

曹西平驚傳驟世，享壽66歲，各界震驚與不捨。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕66歲資深藝人曹西平日前地震後還於臉書報平安，未料29日卻驚傳於台北三重住處離世消息，讓許多粉絲相當震驚與不捨。他之前受訪分享曾長住泰國，在家暈倒3天沒人知道。之後搬回台灣與兒子Jeremy及其女友一起住，表示「不用再擔心孤獨死。」據此，營養師蘇哲永指出，老年孤單不只是心理問題，也會影響免疫、睡眠等，甚至增加死亡風險，可說是不容忽視的健康議題。

驚傳驟逝的曹西平過往受訪提到，自己過去曾在泰國獨居，在家昏迷失禁沒人知，「是我爬到門邊、打開門縫讓鄰居發現，我（當時）覺得我應該會死在泰國。」對此，蘇哲永於臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」發文表示，老年孤單會影響免疫力、睡眠、記憶，甚至增加死亡風險，也讓長輩更容易陷入憂鬱、退化、與社會脫軌。

此外，根據2021年的調查顯示，台灣每10位長輩中，就有1位長期感到孤單。中山大學研究也發現，熟悉使用LINE的長者，孤獨感比其他人低20%。經常收到早安問候的那張圖，不只是打招呼，也是長輩們每天還願意和世界保持連結的方式。

蘇哲永進一步提及，每天早上醒來，你或許已經收到長輩、父母在群組傳來的早安圖。他們或許不知怎麼使用中文打字、怎麼使用IG、甚至不懂什麼叫限動。長者們表達關心的方式有點慢、也有點笨拙；但那不是敷衍，而是他們能夠做的全部。一張圖，其實也是他們還願意說早安、還在等身邊親人回話的方式。

你今天有收到早安圖嗎？是直接滑過，還是留了一句話？蘇哲永提醒，如果剛好還沒回訊息，也許現在，就是能說點什麼的時候。

