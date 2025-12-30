自由電子報
健康 > 杏林動態

6旬建築工雙膝退化 機器手臂術後隔日下床行走

2025/12/30 17:15

62歲建築工人王先生（中）近年飽受雙膝退化性關節炎之苦，甚至疼痛至無法行走與工作，營新醫院骨科醫師陳俊良以「同時雙側全膝人工關節置換術」，透過「機器手臂導航」結合「微創無止血帶技術」，術後第一天就能下床行走。（營新醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕62歲建築工人王先生，近年飽受雙膝退化性關節炎之苦，甚至疼痛至無法行走與工作，營新醫院骨科醫師陳俊良以「同時雙側全膝人工關節置換術」，透過「機器手臂導航」結合「微創無止血帶技術」，術後第一天就能下床行走，住院僅8天，術後10天自行走入診間回診，重拾工作與行動力。

王先生的工作屬粗重勞務，多年來因雙膝退化性關節炎多次接受玻尿酸注射治療，但效果逐漸遞減，近來右腳出現間歇性刺痛，嚴重到無法行走的程度，生活品質大受影響，由於過去曾有右側腰大肌膿瘍併發廔管的複雜病史，多次清創的經驗讓他對進手術室充滿畏懼無奈，也擔心術後無人照顧，考量傳統兩膝分兩次手術恢復期長，恐拖延重返工作的時程。經陳俊良詳細評估後建議進行「雙側全膝人工關節置換術」。

陳俊良採用高難度的「微創、不破壞肌肉且不需止血帶」手術方式，不破壞大腿肌肉組織，意味著肌肉力量能被完整保留，術後疼痛感大幅降低，復原速度更是傳統手術所無法比擬。

