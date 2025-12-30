自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》乳癌又拿下女性罹癌第一 醫：「夾奶奶」癌篩太痛 可先試1檢查

2025/12/30 16:21

乳房X光檢查讓很多婦女覺得太痛，前往檢查意願不高，台中醫院指出，可先以乳房超音波進行篩檢，但常將「脂肪」誤判為「腫瘤」；圖為情境照。（圖取自freepik）

乳房X光檢查讓很多婦女覺得太痛，前往檢查意願不高，台中醫院指出，可先以乳房超音波進行篩檢，但常將「脂肪」誤判為「腫瘤」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕婦女停經後最怕子宮體癌及乳癌，好發年紀約在57歲。衛福部表示，根據2023年癌症登記報告，女性罹患乳癌再度成為女性癌症發生率第一名，全癌症排名第三。台中醫院指出，有些婦女怕做乳房X光攝影，指「夾奶奶」太痛而退怯，可先接受乳房超音波檢查，但這個檢查容易將「脂肪」誤判為「腫瘤」。

根據台中醫院衛教資料指出，乳房X光攝影因為必須用機器將乳房夾緊，減少乳房組織重疊，才能正確判斷乳房裡有沒有病灶。除了可看到原位癌的小鈣化點，同時也可以觀察乳腺結構是不是有不對稱，或是變形的情形，這些都是癌症早期病變的徵兆。

根據高醫附醫統計，接受乳房攝影篩檢而發現腫瘤者，平均大小只有1.5公分，轉移到淋巴的比率小、保留乳房的機會也高，其篩檢敏感度可達90％。

也有醫院引進3D數位乳房攝影（斷層攝影）技術與AI人工智慧輔助判讀系統，能細緻呈現每層乳房組織，有效發現小於1公分的腫瘤，達到早期發現、早期治療的效果，目前尚未納入健保給付，需自費檢查。

至於乳房超音波就像其他的超音波一樣，是用高頻率的音波來查看組織的回波變化，因為沒有輻射，孕婦也可以接受檢查，各年齡層都適合使用；而超音波對於表面不平整或腫瘤的檢測敏感度也很高，可以看出囊腫、纖維囊腫、纖維腺瘤或惡性腫瘤，因此一般會建議女性從30歲開始即可接受乳房超音波檢查。

不過乳房超音波的缺點是必須仰賴醫師的經驗與判斷能力，因此不同醫師做出來的結果可能不盡相同，甚至可能會把脂肪誤判為腫瘤。此外，乳房超音波也看不到早期的癌前病變，例如鈣化點等，所以當女性進入45歲的乳癌高危險群，健保給付可每2年接受一次乳房X光攝影檢查；如果二等血親內曾罹患乳癌，可提早至40歲開始篩檢。

國健署補助乳房X光攝影檢查
●對象：40歲至未滿75歲婦女，高風險族群（如二等親內曾罹患乳癌）可提早至40歲進行
●時間：每2年1次免費
●作用：此檢查是證實能降低乳癌死亡率的工具，可偵測無症狀的零期癌或鈣化點。
●檢查前忌：避開月經期，勿塗抹除臭劑。

