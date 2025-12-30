自由電子報
健康 > 名人健康事

曹西平離世》3C社群高手也難逃「孤獨死」 日本用科技、智慧顧獨老

2025/12/30 15:41

66歲曹西平活躍於社群平台，雖然乾兒子透露他近期身體不適，但周遭人還是未能接到獨居的他。在日本已建立5大支援措施，讓獨老能及時獲得救援。（取自曹西平的粉絲愛團）

66歲曹西平活躍於社群平台，雖然乾兒子透露他近期身體不適，但周遭人還是未能接到獨居的他。在日本已建立5大支援措施，讓獨老能及時獲得救援。

〔健康頻道／綜合報導〕曹西平今年66歲，生前與兄弟反目，一人獨居，平日僅有乾兒子三不五時過來探望他，僅管他平時在社群發文頻繁，仍無法及時通知他人，造成猝死憾事。根據日本厚生勞動省針對獨老做了不少支援措施。

曹西平在宜蘭地震當天，於個人臉書專頁「曹西平的粉絲愛團」留言：「嚇死人好大的地震，大樓好像要倒下來了……」，除了乾兒子三不五時來問候他，他對外聯繫的平台，就是這個擁有26萬追蹤者的粉專，但仍無法在他身體不適的時候，挽救他的生命。

在長輩居住地半小時車程內，整合「醫療、護理、預防、居住、生活支援」等5大服務。強化居家醫療與巡迴護理，讓即使是體弱的獨居長者也能在熟悉的家或社區終老，減少非自願住進機構的壓力。

在日本也發現不少房東因擔心孤獨死而不願租房給老人的問題，根據NHK報導，日本結合「安穩居住」與「安危確認」。規定此類住宅必須配備感測器或定期探視服務，並由政府補貼管理成本。鼓勵空屋改建或推行「青年廉價租屋、老人換取陪伴」的跨世代共居模式，緩解孤獨感。

北海道利用人工智慧來幫助獨居老人。這一款人工智慧應用程式會詢問她的感覺如何，或者她早晚是否服藥。若是24小時獨老沒有回覆，工作人員會先致電或上門拜訪，以確認其健康狀況。

日本這項科技做法也納入長照技科一環，推行電力度數異常監測、水錶監測或 AI 感應器，一旦長者 24 小時無活動即自動通知管理中心。在這次日本大阪世博會展示具備 AI 功能的家庭輔助機器人，協助獨居長者穿衣或處理家事，預計2030年後大規模商業化。

