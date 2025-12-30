自由電子報
健康 > 名人健康事

曹西平離世》獨居最怕昏倒沒人知 醫：養成2好習慣 可防姿勢性低血壓找碴

2025/12/30 19:05

天氣愈來愈冷，本土藝人曹西平（左圖，取自曹西平的粉絲愛團）、王月（右圖，取自王月臉書）都曾發生昏倒，但這一次曹西平卻與世長辭。醫師林志豪表示，有時這一「砰！」可能也是索命的一擊。

天氣愈來愈冷，本土藝人曹西平（左圖，取自曹西平的粉絲愛團）、王月（右圖，取自王月臉書）都曾發生昏倒，但這一次曹西平卻與世長辭。醫師林志豪表示，有時這一「砰！」可能也是索命的一擊。

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人曹西平過去在泰國獨居時，起床後突然昏倒，在地上癱倒3天動彈不得；王月在上（11）月也是不預警昏倒，幸好驚動到他人，立即將她送醫。這名一聲「砰！」醫師林志豪表示，可能也是索命的一擊。

曹西平曾在泰國獨居，那一次起床突然間癱軟無力，直接倒在家裡，3天都沒有醒來，後來甦醒後向鄰居求救；王月也是不預警昏倒，幸好被友人發現送醫，從昏厥到開顱手術後昏迷，快要一個禮拜才醒來，對所有發生的事情，完全沒有記憶。

昏倒是獨居人的致命一擊，醫師林志豪在個人官網上表示，如果跌倒造成頭部撞擊，輕則會有腦震盪的症狀，嚴重的話會導致腦出血甚至生命危險。浴室裡會跌倒的原因除了地板濕滑外，也可能有其他原因，譬如暈眩，平衡感差，精神不集中，腦部短暫放電，短暫性腦缺血，中風，或其他原因所造成的肢體無力等，另外一個常見的原因是迷走神經性昏厥。

迷走神經性昏厥好發於年輕人身上，誘發突然性昏倒的原因有很多種，可能是喝水喝得不夠、缺乏運動、姿勢性低血壓等等，建議平時養成多喝水和運動的習慣，可更有效的避免出現姿勢性低血壓。

林志豪提醒，尤其是在上廁所的時候，許多人都有遇過姿勢性低血壓，蹲著或坐著一陣子再站起來的時候，會突然頭暈目眩差點跌倒，而意外往往發生在這一瞬間。建議平時養成多喝水和運動的習慣，可更有效的避免出現姿勢性低血壓。

迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經過度刺激的時候，會影響到全身血管的擴張，血管擴張的時候血液輸送量就會變少，進而造成大腦無法即時獲得血液輸送過來的營養和氧氣，導致突然性的暈倒。

