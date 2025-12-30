曹西平離世》「孤獨死」令人不捨、遺憾 弱勢獨老建置網絡

本土藝人曹西平猝死於住屋處，獨居問題再度浮上台面，衛福部將自2026年起進行全台普查、盤點，將打造獨老更健康、安全的居住網絡。（取自曹西平的粉絲愛團）

〔健康頻道／綜合報導〕目前比較令人擔憂的是獨老族群。內政部統計至2023年6月底，人口中有獨居老年人口約97萬人，佔65歲以上人口23.3%；若以衛福部列冊關懷人數僅5萬人，與專家推估70萬人有很大差距。根據亞東醫院指出，各縣市政府提供免費緊急救援服務，但因資源有限，鎖定65歲以上失能獨老，或是低、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助之未滿65歲獨居身心障礙者。

曹西平今年66歲，他在宜蘭地震當天，於個人臉書專頁「曹西平的粉絲愛團」留言：「嚇死人好大的地震，大樓好像要倒下來了……」，除了乾兒子三不五時來問候他，他對外聯繫的平台，就是這個擁有26萬追蹤者的粉專，但仍無法在他身體不適的時候，挽救他的生命。

根據亞東醫院衛教資料指出，獨居最擔心在發生意外時，沒有人能及時伸出援手，不論年紀多大，都必須及早重視醫療照護資源的網絡，萬一遇到無法起身或不能出門買食物等急難需求時，至少近鄰遠親、居家環境的支持體系可以協助處理。

以新北市政府為例，目前服務對象有兩類，一是65歲以上失能獨居老人，二是列冊低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙者生活補助之未滿65歲獨居身心障礙者。委外單位會到宅裝設緊急通報機器與隨身按鈕，通報作業有兩大做法，一是獨居者必須每天定時按鈕回報兩次，若沒有回報，中心人員就會通知緊急聯絡人到場處理；二是遇緊急狀況時，按下按鈕聯繫24小時服務中心，系統會通報救護車前往救護，並通知緊急聯絡人前往處理。

●中央及地方政府針對特定族群開辦居家照護：

「衛福部1966長照專區」或「衛生福利部照顧服務管理資訊平台」。

目前坊間居家照護資訊平台已非常普及，有愛心送餐、居家照顧、輔具租借、到宅沐浴、電話關懷、遠距照護等各項服務。

