健康 > 杏林動態

AI醫師散布假訊息 台灣社區藥學會籲社群平台應核實身分

2025/12/30 17:07

台灣社區藥學會擔憂，醫事人員、機構名稱遭到冒用，恐侵蝕醫療單位的公信力。示意圖。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期出現使用者利用AI假冒醫師、藥師，進行醫療宣傳、藥品推薦、詐騙活動、散佈錯誤資訊的情況。台灣社區藥學會理事長游佩雯強調，這類情況不只損壞醫事人員與機構的聲譽，更可能讓民眾暴露於詐騙、不法商品的風險中，政府應建立冒用回報機制，社群平台也要負起審核真實身份的責任。

游佩雯指出，診所與社區藥局是民眾最常接觸也最信任的醫療窗口，但近期有不少詐騙集團透過AI技術複製影像、合成影音，冒用醫師、藥師，或是診所、藥局的名義進行宣傳，民眾難以依據外觀或話術辨別真偽，不只損害專業人員與機構名譽，也對民眾健康安全與社會信任產生威脅。

此外，游佩雯強調，詐騙已經不只是形式問題，更是公共衛生、基層醫療安全與國家治理問題，民眾可能因為此類AI冒用醫療人員提供的資訊，出現錯誤用藥、延誤就醫、誤信假診所或假藥局管道，甚至產生其他更直接的健康危害，整體醫療體系的公信力也會遭到侵蝕。

游佩雯認為，目前衛福部雖有醫事人員查詢平台，但也只能知道是否有特定姓名的醫事人員、執業縣市在哪等，無法讓民眾確認社群平台上同名稱的使用者就是醫事人員本人，或是遭到他人冒用姓名而創立的帳號，遑論使用暱稱等其他複雜情況。

因此，游佩雯建議，食藥署可參考闢謠專區的作法，提供醫事人員、醫療機構遭到冒用時的回報機制，並統一公布資訊，讓民眾知道哪些社群平台名稱或網頁不可信任，社群平台也應主動建立醫事人員、機構創設帳號時的核實機制，不應停留在現行「事後下架」的消極做法。

學會也建議，政府應明確將「冒用醫療專業或醫療機構身分的AI造假行為」列為加重處罰之詐欺與危害公共安全行為，以反映其對基層醫療安全與公共健康的高度風險，並啟動跨部會「醫療詐騙防制專案」，將診所與藥局納入政策設計視角。

游佩雯提醒，真正的醫師、藥師、診所、藥局及其他醫事機構，不會透過匿名帳號、私訊推銷、保證療效，或宣稱投資回報來進行醫療行為，任何醫療或用藥決策，皆應回到可查證、可負責的實體醫療體系。

