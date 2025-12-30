自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》麻衣父抱病見王文洋 胰臟癌新藥有譜 癌友別灰心

2025/12/30 20:11

麻衣淚眼送別老父，胰臟癌新藥快要上市，未來還有不少治療新策略。（取自麻衣IG）

麻衣淚眼送別老父，胰臟癌新藥快要上市，未來還有不少治療新策略。（取自麻衣IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日籍藝人佐藤麻衣（麻衣）2年前與台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁結束婚姻。麻衣的老父在確診胰臟癌末，2個月前來台與前親家王文祥餐敘，28日傳出辭世消息，生前一直放不下麻衣母子。面對這個「癌王」治療全球新藥研發一直持續進行。

胰臟癌中約有9成的腫瘤主要是RAS基因突變，而僅有1-2%胰臟癌病人是KRAS G12C突變並能使用現今已上市的標靶藥（sotorasib, adagrasib），此一困境最快明年就有機會突破。

癌症新藥安能得（ONIVYDE）獲健康保險署核准納入一線合併療法治療轉移性胰臟癌之健保給付；在國外，美國FDA核准新藥有：專門治療帶有NRG1基因融合的晚期或轉移性胰臟癌患者，這是針對罕見突變的精準治療標靶藥物Bizengri （Zenocutuzumab-zbco）。以及今年3月獲核准用於治療先前接受過治療且無法切除、局部晚期或轉移性的分化良好的胰臟神經內分泌腫瘤 （pNET）。

至於在研發中的用藥，針對 KRAS G12D 突變的口服抑制劑 （如VS-7375） 已獲 FDA 快速審查認定 （Fast Track），正進行第一線與後線治療的臨床試驗。NK 細胞療法聯合方案在胰臟癌治療中達到73.7% 的疾病控制率。CAR-T療法 （如針對EpCAM 靶點） 在臨床前研究中展現清除腫瘤的潛力，正朝臨床應用邁進。

其中令人振奮的是，KRAS現成型疫苗被視為胰臟癌領域的重大革新之一，目標是預防復發或與免疫療法併用。

