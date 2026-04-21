郭智輝罹膽管癌》高油高糖助長癌細胞 醫揭提升免疫力這樣做

精準預防醫學會理事長張家銘說，國外研究指出，攝取富含β-葡聚糖的食物，如香菇、燕麥等，有助防癌提升免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕前經濟部長郭智輝去（2025）年8月因健康因素請辭，昨（20）日於臉書表示，自己罹患膽管癌。事實，上癌症已是現代人健康威脅之一，精準預防醫學會理事長張家銘曾引述國外研究表示，想要防癌提升免疫力，必須有方法地訓練它。包括：運動可活化免疫細胞、輕微感染可讓免疫細胞增強；尤其攝取富含β-葡聚糖（β-glucan）的食物，如香菇、燕麥等，可讓免疫細胞更智慧，主動對抗癌細胞；並提醒高油高糖飲食易形成慢性發炎，反而會助長癌細胞。

飲食、生活=免疫細胞訓練場

張家銘曾於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，常有人問：「想讓免疫力變好，到底該怎麼做？」提升免疫力不是吃好睡好那麼簡單，而是要有方法地去訓練它。而且，訓練免疫系統其實是很生活化的事，就藏在我們每天的飲食與生活中。經國外科學研究證實，這種方法可行，也就是所謂的訓練型免疫（trained immunity）。

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日常3招有助免疫細胞更強大

張家銘說，訓練型免疫能讓免疫細胞從「打了就忘」變成「一試就熟」；這種訓練不一定要在醫院做，也不用靠打針吃藥，日常生活習慣與飲食選擇其實就是一種身體教育。建議可遵循以下3方式，逐步強化自我免疫細胞：

●第一招：吃對食物免疫力提升

β-葡聚糖（β-glucan）是研究最深入的天然免疫訓練成分，包括：燕麥、香菇、猴頭菇、靈芝、酵母粉都有。研究發現，這些食物可以讓骨髓裡的造血幹細胞（HSPCs）轉換出更具智慧的免疫細胞，還能幫助身體主動對抗癌細胞，甚至抑制癌轉移。

●第二招：運動助免疫細胞活化

動起來不只是瘦身，更是刺激免疫系統重新啟動的過程。研究發現，定期的中度運動，有助免疫細胞代謝重整，讓它們更有活力，效率也更高。

●第三招：保留戰鬥記憶更強大

一場流感、一點點壓力，甚至輕微的感染，可能有助免疫細胞留下戰鬥記憶。例如：流感病毒會讓肺部的巨噬細胞變得更強，未來更能預防肺癌的發展。

張家銘指出，有些人以為激起免疫越多越好，但若訓練錯方向，免疫系統也會學壞。像是長期高油高糖的飲食，會讓免疫細胞進入一種過度警戒模式，形成慢性發炎，反而會助長癌細胞。

張家銘強調，免疫系統不是固定不變的；它是可以學習、可以進化的。只要吃對、動對、睡對、想對，從這些生活裡的小習慣，一點一滴地訓練您的免疫系統，它就會回報您相對的戰力。

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