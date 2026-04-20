台南市立醫院全齡智慧運動中心啟用 開放市民預約免費使用

台南市立醫院院長蔡良敏不費勁舉起六角槓鈴。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院獲得國家「健康台灣深耕計畫」經費挹注，於東區崇明路自營的長照機構內增設1處「肌廠實驗室－智慧運動中心」，20日啟用。此中心首創結合智慧科技與專業運動醫學，針對各年齡層市民提供精準體適能評估、數據化分析及健康促進服務，提供全齡、個人化的健康管理機制。

肌廠實驗室表示，此運動中心提供市民免費使用，每天開放時段提供線上QR CODE或是電話預約，因駐廠教練與空間設備有限，有名額限制。另也針對中高齡、慢性病患者規劃培力課程，第1期3個月白天課程已額滿；未來7月後如人力較足，第2期考慮規劃晚間課程，以滿足白天上班族群的需求。

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台南市立醫院院長蔡良敏表示，隨著台灣邁入高齡化社會，單一臨床醫療服務已不足以支應民眾對健康的長遠需求。南市醫成立肌廠實驗室核心理念在於落實「預防醫學」，透過「醫療×運動×科技」的跨領域結合，讓市民能在社區內享有專業且持續的健康管理模式。南市衛生局國民健康科長黃芷玲也肯定此全齡智慧運動中心的成立。

南市醫指出，肌廠實驗室－智慧運動中心導入多項專業服務維度，首要任務為「專業評估與檢測」，針對一般成人提供基礎體適能檢測以掌握機能現況；針對高齡族群，則導入長者功能整合性評估（ICOPE）及咀嚼功能評估，全面篩檢潛在的衰弱風險。

此外，強調「數據建檔與健康追蹤」，每位使用者的運動表現同步建立個人化電子檔案，作為醫師與教練規劃「運動處方」的科學依據。中心有智慧化運動器材與專業教練提供「器材操作入門指導」，確保民眾在正確、安全的動作下，建立長期的規律運動習慣。

為進一步活化銀髮族的生活品質，中心同步推出「中高齡培力課程」，內容涵蓋認知訓練與健康知識傳遞，預計10月間舉辦「銀髮族六角槓鈴體能挑戰賽」，希望透過安全訓練與趣味競賽形式，鼓勵長輩勇於挑戰自我，讓運動成為延緩老化、強化身心韌性的良藥。

此運動中心不僅規劃全齡體適能課程，也提供智慧等速肌力訓練、史密斯全身性訓練，亦針對不同需求開設小規模有氧團課。目前中心開放1天3個時段，提供市民預約免費使用，台南市醫期許該中心成為社區健康的核心據點，讓精準運動深入市民的日常生活。

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