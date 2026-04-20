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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》怕肌少每天狂吃茶葉蛋 營養師揭2警訊：越黑越傷身

2026/04/20 18:55

營養師邱世昕表示，雞蛋本身是非常好的食物，但若習慣挑選蛋殼破裂嚴重、滷到極度入味的深色蛋，狂吃恐會增加水腫、代謝與血壓負擔。（資料照）

營養師邱世昕表示，雞蛋本身是非常好的食物，但若習慣挑選蛋殼破裂嚴重、滷到極度入味的深色蛋，狂吃恐會增加水腫、代謝與血壓負擔。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕超商茶葉蛋是補充蛋白質的便利選擇，尤其滷得黑黑的深色蛋，許多人覺得入味好吃又能助增肌。對此，營養師邱世昕表示，雞蛋本身是非常好的食物，但若習慣挑選蛋殼破裂嚴重、滷到極度入味的深色蛋，產生氧化膽固醇的機率會提高，對血管內皮細胞較不友善。此外，這種入味有裂痕的茶葉蛋常吸附滿滿鈉離子，如果狂吃，鈉含量可能超標，也會增加水腫、代謝與血壓負擔。

深色裂痕茶葉蛋2危機

邱世昕於臉書粉專發文分享，有位60歲婦人位防肌少症，每天4、5顆滷得超級入味的茶葉蛋，認為應該很健康，但不知為何吃完常常覺得胃脹，血壓也有點偏高。他表示，吃蛋雖然不會導致膽固醇提高，但過量攝取恐會衍生以下2問題。

氧化膽固醇恐損血管內皮細胞：膽固醇在一般水煮或煎炒時都很穩定，但同時面臨高溫環境、長時間暴露、接觸氧氣與水分時，容易產生化學變化，形成氧化膽固醇。因此，若習慣挑選破裂且極入味的深色蛋，蛋黃接觸高溫滷汁與氧氣的時間長，產生氧化機率就會提高，氧化膽固醇對血管內皮細胞也較不友善。

裂痕與深色蛋鈉離子含量高：為了讓茶葉蛋好吃，滷汁中通常含有較多醬油與鹽分。因此，顏色越深、裂痕越多代表蛋白與蛋黃吸附滿滿的鈉離子。若每天狂吃4-5顆，攝取的鈉含量就可能超標，對於需要控制血壓或是容易水腫的人來說，恐增加身體代謝負擔。

掌握2招安心吃蛋又健康

邱世昕建議，想要安心吃蛋，可掌握以下2招：

避開破殼深色蛋，挑選淺褐色完整外殼：正常吃茶葉蛋很健康，建議盡量避開鍋底破裂的深色蛋，挑選蛋殼完整無裂痕、顏色呈淺褐色的，蛋白質結構較好消化，鈉含量與氧化風險也相對安全。

回歸原型吃白水煮蛋與茶碗蒸更好：如果每天需要吃較多顆蛋補充蛋白質，建議一部分選擇白水煮蛋或茶碗蒸，減少長時間高溫滷製過程，不僅能避開氧化膽固醇的風險，也能吃到最純粹、最好吸收的優質蛋白質。

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