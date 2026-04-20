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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腸道卡關原因找到了！ 醫點名這類食物是保養關鍵

2026/04/20 19:24

醫師李思賢表示，多酚可促進好菌生長並降低發炎反應，是關鍵營養來源，特級初榨橄欖油、莓果與綠茶等食物富含多酚，有助腸道健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師李思賢表示，多酚可促進好菌生長並降低發炎反應，是關鍵營養來源，特級初榨橄欖油、莓果與綠茶等食物富含多酚，有助腸道健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕越來越多人重視膳食纖維照顧腸道健康。然而，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，真正影響腸道菌相與腸壁完整性的關鍵是多酚，若忽略這一環，腸道調整效果可能大打折扣，特級初榨橄欖油、藍莓，與綠茶和抹茶等，都是富含多酚的代表。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文分享，前心臟外科醫師、功能醫學倡導者Steven Gundry在他的多部著作和臨床實踐中強調，多酚（Polyphenols）是被嚴重低估的營養成分。他認為，多酚是決定腸道菌相多樣性和腸壁完整性的關鍵變項，甚至可能是長壽飲食中最重要的元素之一。

李思賢說明，多酚是植物中天然存在的化合物，賦予蔬果顏色和苦味。民眾吃到的藍莓紫色、橄欖油的辛辣回甘、綠茶的微苦、可可的澀味，都是多酚的傑作。多酚的價值在於，它們是腸道好菌最偏好的食物。

多酚是腸道菌相的關鍵食物

他提及，當多酚進入大腸後，Akkermansia muciniphila、Bifidobacterium等有益菌會將它們發酵分解，產生短鏈脂肪酸和其他有益的代謝物。這些代謝物能強化腸壁屏障，降低腸道通透性，也就是預防腸漏，並發送抗發炎訊號到全身。

李思賢表示，高多酚食物來源，包括：特級初榨橄欖油（每天1-2湯匙）、藍莓和深色莓果、85%以上黑巧克力、綠茶和抹茶、石榴、紫洋蔥、薑黃、肉桂、迷迭香。運用的大原則是，每一餐都加一點，日積月累的效果會非常可觀。

不過，李思賢仍提醒，如果民眾長期吃加工食品、使用過抗生素、缺乏纖維攝取，這已造成腸道菌相多樣性很低，就算攝取大量多酚，身體也不一定能有效利用。所以，首先務必先把腸道環境養好，增加纖維、發酵食品、減少加工食品，再逐步增加多酚的攝取，讓好菌和多酚之間形成正向循環。

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