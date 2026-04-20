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健康 > 杏林動態

健康網》騎車男路邊嘔吐竟開腦搶命 醫：這些症狀別當喝醉了

2026/04/20 16:13

健康網》騎車男路邊嘔吐竟開腦搶命 醫：這些症狀別當喝醉了


男子腦出血路邊嘔吐竟被員警誤認為酒駕。中山醫訊衛教資料表示，「出血性腦中風」約佔35%，但其死亡率卻高達30%以上；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名男子騎機車途中因身體不適，停在台北市西門町路邊嘔吐，被到場警方誤認為酒駕，硬要他進行酒測，雖然測量值為零，員警硬把他帶回派出所，扣留4個小時，最後確認無喝酒，卻延誤腦出血治療，最後緊急開腦手術才保住一命。

根據長庚醫訊衛教資料指出，在1995年由美國國家衛生院主導的研究中，發現急性缺血性腦中風發生3小時內，在沒有禁忌的情況下，給予靜脈注射血栓溶解劑治療的病人，在3到6個月後，其日常生活功能恢復的程度，比沒有血栓溶解劑治療的病人增加33%的恢復程度。

據中山醫訊衛教資料表示，腦溢血，又稱腦出血，通常所說的腦溢血是指自發性原發性腦出血。發病急驟、病情兇險、死亡率非常高，是急性腦血管疾病中最嚴重的一種，為目前中老年人致死性疾病之一。據統計，「腦梗塞」病人約佔55%，其死亡率約為10%。然而「出血性腦中風」約佔35%，但其死亡率卻高達30%以上。

在臨床上「腦出血」絕大多數見於40至70歲的病人，男女比例無差異，症狀通常在活動時發作，開始時為頭痛、嘔吐，通常在幾小時之內會有意識障礙而進入昏迷狀態，且併有局部神經病徵，如：同側瞳孔散大、無對光反射、對側肢體無力或痲痹；如出血發生在優勢腦半球時（從小即慣用右手的的人，其優勢腦半球在左側），患者即無法講話，此等病人經常可看到其眼球一直偏向出血之腦半球方向。

腦出血延誤治療 後果不小

他強調，每分鐘都是關鍵：腦出血的原因主要與腦血管的病變、硬化有關，血管的病變與高血脂、糖尿病、高血壓、血管的老化、吸菸等密切相關。腦出血是一種非常嚴重的疾病，其平均死亡率高達30%以上，腦出血之外科手術治療是一個分秒必爭、爭取時效的工作。治療時機的延誤很可能使病患喪失生存的機會，甚或變為長期臥病的植物人。

騎車男送醫後，醫院揭腦出血併發腦水腫，才會出現嘔吐、無法說話的症狀，到院時屬中度腦出血、腦部受損。

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