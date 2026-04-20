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健康網》「總統，救我一命」郭智輝罹患膽管癌 醫警：最無聲致命腫瘤

2026/04/20 20:01

前經濟部長郭智輝罹患膽管癌，因長在肝上，根本不痛，只有食慾不振及體重減輕等不特定症狀，不太容易及早發現。台灣癌症基金會衛教資料指出，除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤。（資料照）

前經濟部長郭智輝罹患膽管癌，因長在肝上，根本不痛，只有食慾不振及體重減輕等不特定症狀，不太容易及早發現。台灣癌症基金會衛教資料指出，除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「總統救了我一命！」前經濟部長郭智輝表示，去（2025）年風災期間，看起來比較憔悴，總統在好幾次會議上，催促著要去做身體檢查，沒想到經台大一連串檢查，罹患膽管癌。

根據台灣癌症基金會衛教資料指出，膽管癌是一種從膽管上皮細胞長出來的惡性腫瘤，是除肝癌外，第二常見的肝膽惡性腫瘤。

郭智輝在臉書上發文指出，離開內閣這大半年，很多朋友見到我都會問一句：「身體還好嗎？」多虧總統的耳提面命，沒想到檢查結果令人驚嚇，癌症指數標準值是5，而那次驗出來是44。

後來，郭智輝在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他表示，自己年輕時得過B型肝炎，肝一直比較脆弱，這次腫瘤也是長在肝上。可怕的地方在它不會痛，完全看不出來生病了。如果不是總統堅持要他去檢查，而他說，大概會繼續工作下去，那可能就不是今天這個結果了。

台灣癌症基金會指出，膽管癌可分為肝內膽管癌及肝外膽管癌，而肝外膽管癌又包含肝門及總膽管癌。大約一成的膽管癌是肝內膽管癌，6-7成是肝門膽管癌，而2-3成是總膽管癌。

大部分出現在肝臟裡面的膽管癌，症狀不明顯，有時只出現右上側腹痛，或噁心、食慾不振及體重減輕等不特定症狀，不太容易及早發現。只有出現在肝門或總膽管附近的膽管癌，才會因為膽管阻塞而造成皮膚癢、黃疸、眼睛泛黃及小便呈茶褐色等症狀，也因而比較容易被診斷出來。

一旦確診為膽管癌，外科手術為優先選擇，醫師通常會把腫瘤及附近的病灶儘可能切除乾淨。但外科手術常面臨兩難，主要是長在肝門或總膽管附近的膽管癌，雖常以黃疸為臨床症狀，容易及早診斷出來，但因附近的血管及神經相當多，手術難度很高；相反的，長在肝臟裡面的膽管癌雖較容易手術切除，卻因症狀不明顯，往往到了末期才被診斷出來，預後不佳。

郭智輝表示，自己這半年走過來，體會最深的真的就是「預防勝於治療」。在這裡也想呼籲各位好朋友，政府現在都有提供免費成人健檢，去年更把門檻下修到30歲，各位千萬不要抱著不檢查就不會有事的心態。

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