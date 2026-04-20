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高雄爆第4例登革熱！ 越南返台20歲女確診

2026/04/20 19:33

高雄市新增1例境外移入登革熱個案，防疫團隊進入社區進行清消作業。（高雄市衛生局提供）

高雄市新增1例境外移入登革熱個案，防疫團隊進入社區進行清消作業。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（20）日宣布新增1例登革熱境外移入確診個案，今年全市累計4例，個案為居住於仁武區20餘歲女性，今年2月返回越南探親，4月11日入境，16日出現全身痠痛、發燒及頭痛等症狀到診所就醫，採檢PCR陽性確診。

　衛生局指出，個案確診後，防疫團隊獲報即對其居住地及活動地周邊啟動疫調、採檢、清消3合1防疫工作，消除疫情潛在傳播風險。

　近期東南亞及南亞等國家登革熱疫情持續傳播，感染風險極高，建議新住民及民眾返鄉探親及旅遊時，落實防蚊措施，並持續貫徹「決戰境外」防疫策略，返國2週內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等登革熱疑似症狀，2日內主動就醫、採檢，若檢驗確診，將頒發獎勵金2500元。

　民眾有身體不適症狀於高雄「登革熱TOCC問卷系統」合約診所就醫時，主動掃QR Code完成填寫防疫5問，有機會抽中萬元禮券，更可協助醫師加速診斷，讓防疫團隊及早介入處置防範。

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