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健康 > 名人健康事

健康網》台灣美容教母醫美昏迷亡！醫美糾紛須保全「3大關鍵證據」

2026/04/20 17:28

知名「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟（見圖）不幸在醫美療程後昏迷致死。根據Dr.Beauty醫美時尚衛教資料指出，從效果不符、術後併發症、收費爭議，只要按流程處理、留存好證據，大多數醫美糾紛都能得到合理解決。（取自美體小舖）

知名「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟（見圖）不幸在醫美療程後昏迷致死。根據Dr.Beauty醫美時尚衛教資料指出，從效果不符、術後併發症、收費爭議，只要按流程處理、留存好證據，大多數醫美糾紛都能得到合理解決。（取自美體小舖）

〔健康頻道／綜合報導〕知名「THE BODY SHOP美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟，5年前在「法漾」醫美診所接受美容療程時突然昏迷，2個月後病逝。根據Dr.Beauty醫美時尚衛教資料指出，從效果不符、術後併發症、收費爭議，只要按流程處理、留存好證據，大多數醫美糾紛都能得到合理解決。

有「台灣美容界教母」之稱黃慧娟前往醫美診所接受施打肉毒桿菌、埋線減肥、注射玻尿酸等美容療程，一度失去呼吸心跳，送往馬偕醫院搶救雖然救回，但陷入昏迷，2個多月後仍過世。黃的家屬認為，是診所進行侵入性治療時，操作不當，才會致使其昏迷、死亡。

Dr.Beauty醫美時尚指出，醫美糾紛常見類型，術後併發症像是術後感染、腫脹超過正常恢復期，或者是施打玻尿酸栓塞，導致皮膚壞死，而這些狀況可能涉及醫療行為瑕疵或醫療過失，但是必須透過醫學檢查證明問題與療程之間的關聯性，並確認醫師是否按規範操作。必須要留意，無論哪類糾紛，「及時保留證據」都是解決問題的第一步，千萬不要因「怕撕破臉」而放棄留存資料。

此外，遇到醫美問題時，不用慌亂，可按「先協商、再投訴、最後法律途徑」的順序處理。Dr.Beauty醫美時尚提醒，在此過程中，所需證據要保存好，像是術前同意書、收據、術前後的對比照片及協商錄音或書面記錄。

若與診所協商無效後，向主管單位投訴，也就是當地衛生局、消費者保護官，提交投訴材料，並配合調查；最後可以向法院提起「民事訴訟」，若有涉及「醫療過失」，可向檢察署提出「刑事告訴」。

Dr.Beauty醫美時尚提醒，在維護權利時，別做以下3件事情：

●毀壞證據：不要丟棄術前同意書、收據，或刪除與醫師的溝通記錄（如 LINE 對話），這些都是證明「雙方存在醫美服務關係」的核心資料。

●接受「口頭和解」不簽協議：若與診所達成和解，一定要簽訂「書面和解協議」，寫清楚「解決方案（如退費金額、修復時間）、雙方權利義務」，避免事後診所反悔。

●超過時效不處理：民事訴訟時效為3年，若超過時效未提起訴訟，即使證據充分，也可能無法通過法律途徑維權，發現問題後要及時行動。

黃慧娟案件，在刑事部分，高等法院二審判處負責人傅仰曄2年6月、護理師林庭玉1年6月，偽造文書均為2月，得易科罰金。民事部分，黃女家屬提告求償500萬元，二審高院判須賠361萬餘元，傅、林2人提出上訴，最高法院駁回，全案定讞。

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