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健康網》小看了秋葵實在可惜 醫揭對血糖與代謝的影響

2026/04/20 18:12

醫師張家銘表示，秋葵獨特黏性，可以讓空腹血糖下降，同時能改善胰島素阻抗；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師張家銘表示，秋葵獨特黏性，可以讓空腹血糖下降，同時能改善胰島素阻抗；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃秋葵嗎？不少人討厭它又黏又滑的口感。然而，精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，秋葵可以讓空腹血糖下降，它具有的獨特黏性，來自可溶性膳食纖維與多醣體，這些成分在腸道讓食物移動變慢，碳水化合物被分解、被吸收的速度也會變慢，有助降低血糖與改善胰島素阻抗。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，根據2026年發表於《Plants》的統合分析，彙整19項臨床研究發現，攝取秋葵可使空腹血糖出現中等幅度下降，糖化血色素（HbA1c）平均降低約0.7%至0.8%，已達臨床上具有意義的改善幅度。

此外，研究也指出，胰島素阻抗指標下降，顯示細胞對胰島素的敏感度提升。值得注意的是，血中胰島素濃度並未顯著增加，代表並非單純靠增加分泌量壓低血糖，而是身體對訊號的利用效率變好。這種改變，通常比單純壓低血糖數字更穩定，也更長久。

秋葵黏液延緩吸收可穩血糖

張家銘說明，秋葵的黏液主要來自水溶性膳食纖維與多醣體，進入腸道後可增加食物黏稠度，延緩胃排空與碳水化合物吸收速度，避免血糖快速上升。此外，秋葵裡還有多酚、黃酮類、槲皮素、皂苷，這些分子會影響α-澱粉酶（與α-葡萄糖苷酶，讓澱粉分解變慢，並調節細胞內與能量代謝相關的訊號路徑。從整體來看，秋葵的作用同時影響血糖吸收、細胞利用與發炎狀態，讓身體代謝逐步回到穩定。

民眾平常可如何善用秋葵幫助健康？張家銘建議，秋葵可作為日常飲食的一部分，例如餐前少量食用或搭配主食，有助平穩血糖反應，重點在穩定，而不是一次吃很多。但需注意，包括睡眠、壓力、活動量，這些都會影響胰島素阻抗，當這些條件一起調整，效果才會比較穩定。如果民眾已有在使用降血糖藥物，這些飲食調整是加分，絕非取代。

有關料理方式，張家銘提醒，如果直接切開、大火翻炒，那個黏會變得明顯，讓人更退縮。不妨採汆燙，時間不要太長，再用冷水沖過，口感轉脆。也可藉著小火慢慢乾煎，表面帶一點微焦，裡面還保留著水分，風味多變。

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