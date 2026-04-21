逾萬人等待器官移植 北榮新竹分院分享器官捐贈的意義

北榮總院器捐移植小組資深協調師廖麗鳳與民眾互動，宣導器官捐贈相關知識。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在醫療科技日益進步的今天，器官移植已為無數重症病患帶來重生的希望；然而，等待移植的患者人數仍遠超過可供移植的器官數量。台北榮民總醫院新竹分院今天舉辦宣導活動，期盼透過正確資訊的傳遞，讓社區就醫民眾了解並思考器官捐贈的重要性。

北榮新竹分院表示，為提升社會大眾對器官捐贈的認識與支持，今 天「生命的接力賽-器官捐贈點亮希望之光」宣導活動，邀請台北榮總器官捐贈移植中心資深協調師廖麗鳳，分享器官捐贈知識與實際案例分享，讓民眾瞭解器官捐贈的流程及意義，簽署器官捐贈同意書，該院同時敬贈1份感謝的禮物。

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北榮新竹分院表示，據「財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」實時統計，國內有器官移植需求、正在等候包含心臟、眼角膜、腎臟、肺臟、胰臟、肝臟、腸等器官總人數達1萬1636人，其中，等候腎臟者達8831人。

器官來源有限，許多患者在漫長的等待中失去寶貴的生命。1位器官捐贈者，能同時幫助到多位病患重獲新生，其影響深遠且珍貴，讓「給予」成為最溫暖的力量，為更多家庭點亮希望之光。

北榮新竹分院副院長黃政斌（右2）、北榮總院器捐移植小組資深協調師廖麗鳳（右3），一同與鄉親熱情參與器官捐贈宣導活動。（北榮新竹分院提供）

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