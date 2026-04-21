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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網 》熬大骨湯補鈣做白工！ 喝多膽固醇飆高、害痛風

2026/04/21 10:46

營養師邱世昕說，大骨長時間熬煮後呈現濃郁的乳白色，實是滿滿油脂，再加上骨頭裡溶出的高普林，喝多不僅膽固醇飆高，還容易引發痛風。（資料照）

營養師邱世昕說，大骨長時間熬煮後呈現濃郁的乳白色，實是滿滿油脂，再加上骨頭裡溶出的高普林，喝多不僅膽固醇飆高，還容易引發痛風。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少家庭習慣熬大骨湯給家人補身，也認為能幫助長高、預防骨質疏鬆。不過，營養師邱世昕分享，1名62歲婦人表示，自己每週都會到市場買豬大骨，熬上4、5個小時燉湯給全家喝，健檢卻發現自己的膽固醇與尿酸都超標，懷疑是否與太累代謝差有關。他指出，其實骨頭裡的鈣難溶於水，大骨湯精華都是脂肪與普林，喝多不僅膽固醇飆高，還容易引發痛風風險。

大骨湯難補鈣2關鍵

邱世昕於臉書粉專發文表示，常聽到的傳統觀念說「吃骨補骨」，在營養學上，其實是一個美麗的誤會，喝大骨湯之所以補不到鈣的原因，在於以下2個關鍵：

骨頭裡的鈣難溶於水：骨頭裡的鈣質，是以一種非常堅固的磷酸鈣鹽形式存在。這種結構就像石頭一樣，不管熬煮3小時還是10個小時，甚至加醋去燉，能溶進湯裡的鈣質都微乎其微。甚至要喝下將近100碗大骨湯，裡面的鈣含量可能才抵得上一小杯牛奶。

大骨湯精華都是脂肪與普林：大骨中間的骨髓，幾乎都是飽和脂肪。長時間熬煮後，湯頭看起來呈現濃郁的乳白色，其實是滿滿油脂被乳化後的樣子，再加上骨頭裡溶出的高普林，喝多不僅膽固醇飆高，還容易引發痛風風險。

2招真正補鈣無負擔

邱世昕建議，想要學會真補鈣，以下2招讓你補鈣不做白工，真正補到骨子裡：

把大骨換成高鈣食材：想要煮一鍋好喝又補鈣的湯，建議把豬大骨換成傳統豆腐、小魚乾。傳統豆腐在製作時會添加硫酸鈣，是超級棒的植物性鈣質來源；小魚乾更是天然的鈣質寶庫，這樣煮出來的湯清甜好喝，完全沒有膽固醇負擔。

回歸最有效的高鈣食物：補鈣最直接的方法，建議每天早晚喝一杯鮮奶或無糖豆漿加黑芝麻粉。此外，高鈣豆漿也是好選擇。吃飽飯後，多吃一盤深綠色蔬菜，如芥藍菜、青江菜，這些才是能讓骨頭真正變勇健的完美建材。

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