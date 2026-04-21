基因突變釀腫瘤風暴 罕病VHL患者一生反覆手術

林女士（左2）是國泰醫院第1個罕病「逢希伯-林道症候群」病人。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕「逢希伯－林道症候群」（Von Hippel-Lindau disease，VHL）是極罕見的疾病，全台僅通報54例的，患者因基因突變導致抑癌功能失常，可能在腦部、脊髓、腎臟、視網膜等多個器官反覆長出腫瘤或病變，不僅需長期追蹤，許多人更一輩子反覆進出手術室，身心承受沉重負擔。

國泰綜合醫院外科部顧問醫師黃金山表示，院方30多年來已累積治療25名VHL個案，不僅有患者一生接受4至6次腦幹、脊髓等高風險手術，也曾收治6歲即發病，歷經多次手術治療，現在32歲；更有同一家族三代陸續發病並接受手術的情形，顯示此病具顯性遺傳特性，且對家庭影響深遠。

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他指出，VHL並非腫瘤轉移，而是「每個器官會各自長出腫瘤」，常見於小腦、腦幹、脊髓、腎臟、胰臟與視網膜等部位，患者可能出現頭痛、嘔吐、走路不穩、吞嚥困難、視力模糊、血尿、腰痛，甚至不明原因高血壓等症狀，因分散在不同器官，常在各科之間輾轉求醫而延誤診斷。此病就像野火燒不盡，春風吹又生。

黃金山醫師說明，林女士是他第一個VHL患者，而林女士也非常感謝黃醫師的治療。（記者羅碧攝）

63歲林女士30多年來與疾病纏鬥，至今已歷經6次重大手術，包含腦部4次、脊椎2次。她回憶，從1990年首次開刀後，幾乎每隔一段時間就復發，「隔10年又開一次，再10年又開」，曾因頸椎病灶一次切除4顆腫瘤；近年又因「馬尾」長瘤，出現下背痛、髖部疼痛與下肢麻木，再度手術，術後疼痛明顯，身體負擔沉重。

儘管反覆開刀，林女士說自己「不怕手術」，甚至苦中作樂認為「又可以休息」，但最放不下的是家人。她坦言，先生長年默默照顧、承受壓力，「我最怕的是他一個人還要顧孩子」，這也是她努力撐下去的原因。她多次強調對醫療團隊的信任與感謝，「沒有醫師、沒有家人，我早就不在了」；林女士的先生聽到她的分享，忍不住默默拭淚。

林女士感謝先生不離不棄的細心照顧，讓她不害怕罹病及開刀。（記者羅碧攝）

她也當場向政府喊話，希望能引進新藥，「給我們一個生存的機會」，盼能減少反覆手術帶來的痛苦與風險。

黃金山指出，VHL為體染色體顯性遺傳疾病，患者子女約有50%機率帶有致病基因，且95%在65歲前會發病；但也有約20%屬第一代突變。臨床診斷須結合家族史、MRI、CT及基因檢測，但由於症狀分散，實務上常被低估。

他說，過去治療主要依賴手術與影像追蹤，但腫瘤常「開了又長」，醫界也逐漸調整策略，並非所有病灶都立即手術，而是依位置與症狀判斷，以避免反覆開刀造成神經功能損傷。

近年隨著致病機轉研究進展，國際已發展出標靶藥物Belzutifan，對腎癌與血管母細胞瘤具一定控制效果，未來有機會延緩腫瘤進展、減少手術次數，為長年在復發與開刀之間循環的患者帶來新契機。

黃金山提醒，若反覆出現頭痛、嘔吐、步態不穩、肢體無力、視力異常、血尿或不明原因高血壓，尤其有家族史者，應提高警覺及早就醫，並接受基因檢測與影像檢查，以利早期發現與治療。

黃金山醫師提醒，若出現視力模糊等症狀要提高警覺。（記者羅碧攝）

黃金山醫師公佈診治策略。（記者羅碧攝）

國泰醫院組跨專科團隊，提供患者全方位照護。（記者羅碧攝）

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