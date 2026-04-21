自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

基因突變釀腫瘤風暴 罕病VHL患者一生反覆手術

2026/04/21 11:24

林女士（左2）是國泰醫院第1個罕病「逢希伯-林道症候群」病人。（記者羅碧攝）

林女士（左2）是國泰醫院第1個罕病「逢希伯-林道症候群」病人。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕「逢希伯－林道症候群」（Von Hippel-Lindau disease，VHL）是極罕見的疾病，全台僅通報54例的，患者因基因突變導致抑癌功能失常，可能在腦部、脊髓、腎臟、視網膜等多個器官反覆長出腫瘤或病變，不僅需長期追蹤，許多人更一輩子反覆進出手術室，身心承受沉重負擔。

國泰綜合醫院外科部顧問醫師黃金山表示，院方30多年來已累積治療25名VHL個案，不僅有患者一生接受4至6次腦幹、脊髓等高風險手術，也曾收治6歲即發病，歷經多次手術治療，現在32歲；更有同一家族三代陸續發病並接受手術的情形，顯示此病具顯性遺傳特性，且對家庭影響深遠。

他指出，VHL並非腫瘤轉移，而是「每個器官會各自長出腫瘤」，常見於小腦、腦幹、脊髓、腎臟、胰臟與視網膜等部位，患者可能出現頭痛、嘔吐、走路不穩、吞嚥困難、視力模糊、血尿、腰痛，甚至不明原因高血壓等症狀，因分散在不同器官，常在各科之間輾轉求醫而延誤診斷。此病就像野火燒不盡，春風吹又生。

黃金山醫師說明，林女士是他第一個VHL患者，而林女士也非常感謝黃醫師的治療。（記者羅碧攝）

黃金山醫師說明，林女士是他第一個VHL患者，而林女士也非常感謝黃醫師的治療。（記者羅碧攝）

63歲林女士30多年來與疾病纏鬥，至今已歷經6次重大手術，包含腦部4次、脊椎2次。她回憶，從1990年首次開刀後，幾乎每隔一段時間就復發，「隔10年又開一次，再10年又開」，曾因頸椎病灶一次切除4顆腫瘤；近年又因「馬尾」長瘤，出現下背痛、髖部疼痛與下肢麻木，再度手術，術後疼痛明顯，身體負擔沉重。

儘管反覆開刀，林女士說自己「不怕手術」，甚至苦中作樂認為「又可以休息」，但最放不下的是家人。她坦言，先生長年默默照顧、承受壓力，「我最怕的是他一個人還要顧孩子」，這也是她努力撐下去的原因。她多次強調對醫療團隊的信任與感謝，「沒有醫師、沒有家人，我早就不在了」；林女士的先生聽到她的分享，忍不住默默拭淚。

林女士感謝先生不離不棄的細心照顧，讓她不害怕罹病及開刀。（記者羅碧攝）

林女士感謝先生不離不棄的細心照顧，讓她不害怕罹病及開刀。（記者羅碧攝）

她也當場向政府喊話，希望能引進新藥，「給我們一個生存的機會」，盼能減少反覆手術帶來的痛苦與風險。

黃金山指出，VHL為體染色體顯性遺傳疾病，患者子女約有50%機率帶有致病基因，且95%在65歲前會發病；但也有約20%屬第一代突變。臨床診斷須結合家族史、MRI、CT及基因檢測，但由於症狀分散，實務上常被低估。

他說，過去治療主要依賴手術與影像追蹤，但腫瘤常「開了又長」，醫界也逐漸調整策略，並非所有病灶都立即手術，而是依位置與症狀判斷，以避免反覆開刀造成神經功能損傷。

近年隨著致病機轉研究進展，國際已發展出標靶藥物Belzutifan，對腎癌與血管母細胞瘤具一定控制效果，未來有機會延緩腫瘤進展、減少手術次數，為長年在復發與開刀之間循環的患者帶來新契機。

黃金山提醒，若反覆出現頭痛、嘔吐、步態不穩、肢體無力、視力異常、血尿或不明原因高血壓，尤其有家族史者，應提高警覺及早就醫，並接受基因檢測與影像檢查，以利早期發現與治療。

黃金山醫師提醒，若出現視力模糊等症狀要提高警覺。（記者羅碧攝）

黃金山醫師提醒，若出現視力模糊等症狀要提高警覺。（記者羅碧攝）

黃金山醫師公佈診治策略。（記者羅碧攝）

黃金山醫師公佈診治策略。（記者羅碧攝）

國泰醫院組跨專科團隊，提供患者全方位照護。（記者羅碧攝）

國泰醫院組跨專科團隊，提供患者全方位照護。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中