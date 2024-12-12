台東表揚績優長照單位與人員 部東醫院連2年獲特優

部東醫院連2年長照業務獲得特優，個管師吳純慧代表從縣府秘書長盧協昌手中接受獎牌。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣衛生局今（12）天表揚今年度長照績優單位及績優人員，盼持續落實推動失智及家庭照顧者服務。

台東縣府秘書長盧協昌頒獎時指出，今天的活動不僅展示了計畫執行的成果，更以多元化的形式拉近民眾與長照議題的距離，並促進失智友善的社會氛圍，設計有多元紓壓體驗攤位、失智據點手作展售、認知、肌力樂活PK趣等多樣樂活、紓壓體驗闖關，以及失智據點長輩精彩表演，活動相當多元有趣，希望透過失智照護與家庭照顧者支持服務跨網絡合作。

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台東縣衛生局表示，今年台東縣家照計畫有6家服務單位，設置7個家照據點，截至10月底累計服務人數504人，佈建就近性、在地化服務，由家照專員透過個案服務與方案規劃，依家庭照顧者的照顧歷程、階段，連結資源與支持服務，關注照顧者需求，舒緩照顧壓力與負荷。

代表衛生福利部台東醫院受獎的個管師吳純慧，接任失智共照業務至今3年，已連續2年獲獎特優，今年更以接近滿分的姿態脫穎而出。她低調說，這是大家努力的功勞，認識她的人大多認為歸功於她處事謙和笑臉迎人甚得長輩喜愛，其實她個性保守卻在工作上不斷精進，私下的付出不為人知。

吳純慧以工作上經常發生的狀況為例指出，極早期失智症篩檢量表（AD-8）是她最想向台東鄉親推薦的辨識方法，她以時下詐騙橫行的實務經驗表達，「判斷力上發生困難，例如落入圈套或騙局、財務上不好的決定，甚至買了對受禮者不合宜的禮物」最需要注意；「忘記正確的月份和年份」最容易讓民眾或家屬誤解，此時走一趟醫院讓專業醫師判斷是最快最正確的作法；另有一項她衷心的建議，曾經發生血管型中風的個案和照顧者，非常建議在病變3個月之後接受失智評量，大多數民眾並不知道這樣的風險，她也願意在各個失智照護據點再次提醒。

衛生局說，近年發現有愈來愈多失智症患者，但大眾對於這部分並沒有太多警覺，導致疾病進展時讓照顧者身心壓力極大，衛生福利部推動失智照護服務計畫，提供失智未失能的民眾亦能接受相關服務，台東在轄內共建構2家失智共同照護中心，協助有疑似失智症狀的患者能接受就醫看診，並讓對照顧困難的失智者及其主要照顧者給予需求評估、諮詢及轉介，截至11月底累計服務人數291人。

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