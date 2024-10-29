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「重複經顱磁刺激」改善失智症？ 審慎評估！

2024/10/29 05:30

▲目前醫學界對於失智症還有很多未知的部分，各種治療方式也在摸索或實驗階段，需審慎評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲目前醫學界對於失智症還有很多未知的部分，各種治療方式也在摸索或實驗階段，需審慎評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

好友曾老師的家人罹患阿茲海默症，因此她特別留意有關失智症的新聞。這次她在網路上，看到1名醫師講解「重複經顱磁刺激治療（rTMS）」可以應用在失智症，但需自費，每次也需要數千元，整個療程下來，需幾萬元。因此曾老師很好奇效果如何。

重複經顱磁刺激是1種透過電流產生的磁場，貼近頭皮處朝向顱內的大腦皮質進行刺激。由於不是直接的電刺激，所以不需要黏貼電極片在頭皮上，也因為大腦皮質就是位在頭骨及腦膜下方，並不是很深層，所以這樣的磁場可以聚焦在皮質的某一個區域進行刺激。如果剛好刺激到控制手指頭的運動皮質區，那麼就會引發手指肌肉收縮。以此類推，是否刺激跟認知功能相關的區域，就能夠喚醒這些功能，協助患有認知障礙的病人呢？

腦中風病史者 避免誘發癲癇

過去20年來，重複經顱磁刺激應用在各種不同的神經與精神疾病，其中憂鬱症以及強迫症的治療已被認可。至於失智症治療多半是零星的報告，結論依舊方興未艾。有一個可能的原因是「磁刺激的參數複雜」。

究竟要多大的磁場才會有效？每次要刺激多久？刺激的皮質位置如何掌控？多久要再刺激一次？都相當難在同一個大型臨床試驗中完美控制。

曾老師問：「這項治療有沒有安全顧慮啊？」這項治療工具已經是食藥署核准的，多數情況下是非常安全的，少數的病人會出現頭暈、頭痛，而過去如果有癲癇病史，也要非常小心皮質刺激會誘發癲癇發作。

我對曾老師說：「如果經濟狀況許可，會有不少人躍躍欲試，畢竟面對沒有什麼好藥治療的失智症，多一個選擇總是一個希望。」

緩解神經退化 須更多研究證實

經顱磁刺激之於失智症，目前的臨床證據很有限，若要施打在失智症的病人，還必須要考慮年紀大或有腦中風病史者需小心避免誘發癲癇發作。

這項治療的原理，是利用低能量的磁場直接刺激皮質細胞，若說腦神經因此被短暫活化，是很有可能的，但要說能夠改善長期失智症狀或緩解神經退化，還有待更多研究證實。

（作者為台東聖母醫院神經內科醫師）

▲經顱磁刺激治療是透過電流產生的磁場，貼近頭皮處，朝向顱內的大腦皮質進行刺激。（照片提供／羅彥宇）

▲經顱磁刺激治療是透過電流產生的磁場，貼近頭皮處，朝向顱內的大腦皮質進行刺激。（照片提供／羅彥宇）

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