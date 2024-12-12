台奪「2024 IEMSC國際救護競賽」冠軍 豐原消防分隊：感動

台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑（左），參加「2024 IEMSC國際救護競賽」榮獲冠軍。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕高級救護員鐘冠傑等人，今（2024）年六月在童醫院急診醫學部醫師高國峯帶領下，參加「2024 IEMSC國際救護競賽」，勇奪世界冠軍！鐘冠傑今（12）天分享參賽心情指出，很享受參賽過程，因為可以互相學習，尤其頒獎時展開我國國旗，感動的心情，難以言喻。

童醫院急診醫學部醫師高國峯，今年6月率台中市消防局豐原分隊高級救護員鐘冠傑、歐真驊、潭子分隊康朝為及專責救護隊曾達韋等人，參加「2024 IEMSC國際救護競賽」，在日本、泰國、香港、菲律賓等各國醫療救護菁英等12支隊伍環伺下，脫穎而出，在重大創傷、插管、DA-CPR及OHCA、地震災害處置等各關卡中，展現緊急處置能力，專業救護水準備受肯定，勇奪冠軍。

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鐘冠傑說，國際賽聚集國際緊急醫療好手，彼此在競賽過程中可學習成長，收穫很大，也可以讓救護技術更純熟。參賽過程並可看出彼此差異，例如他和同隊成員在救護處置過程，彼此會大聲說出正在進行的動作，感覺「很熱鬧」，但他看到有的國家參賽隊伍，演練過程安靜，隊員彼此之間甚少交談。比賽結束後，隊員之間也會思考討論，國內的這種溝通方式是否適合。

鐘冠傑說，醫學持續進步成長，以病人為中心，救護也不該故步自封，安於自己現行思維，他是第二次參加國際救護賽，收穫很多，很享受過程；他沒想過今年台灣隊會奪冠，自己和隊員站在獎台獲獎時，展開我國國旗合照，當時心情既激動又感動，更堅定自己投入救護工作的方向。

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