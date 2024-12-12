自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

竹北帶狀疱疹疫苗補助 50歲以上市民將補助3800元

2024/12/12 13:07

新竹縣竹北市公所今天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，讓更多市民受惠。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市公所今天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，讓更多市民受惠。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，好發於慢性病患者及年長者中，但自費疫苗價格昂貴；新竹縣竹北市公所今（12）天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，期讓更多市民受益。

竹北市公所表示，目前市面上的帶狀疱疹疫苗主要分為兩種：一是單劑的活性減毒疫苗「伏帶疹」（Zostavax），自費價格約在4800至6000元之間；另一種是需接種兩劑的基因合成疫苗「欣剋疹」（Shingrix），每劑自費價格約為8500元，因為需接種兩劑，費用高達1萬7000元。

竹北市長鄭朝方表示，為了保護市民免受帶狀疱疹病毒的威脅，並減輕施打疫苗所帶來的經濟負擔，市公所在代表會的全力支持下，決定大幅提高補助額度。自明年起，凡50歲以上且設籍竹北滿一年以上市民，均可至竹北市各大醫院及診所施打疫苗。一般市民每人施打最高可申請3800元補助，低收入戶則可獲得4800元補助，盼透過這項措施能提高市民的疫苗接種意願，進一步保障市民健康。

新竹馬偕紀念醫院家醫科主任葉姿麟提醒，帶狀疱疹好發於慢性病患者及年長者中。最新一代的帶狀疱疹疫苗，具有良好的保護效果及安全性。因此目前建議50歲以上的長者、曾罹患水痘的罹患帶狀疱疹風險較高的成人施打此疫苗。

新竹縣竹北市公所今天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，讓更多市民受惠。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市公所今天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，讓更多市民受惠。（竹北市公所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中