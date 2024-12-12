竹北帶狀疱疹疫苗補助 50歲以上市民將補助3800元

新竹縣竹北市公所今天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，讓更多市民受惠。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，好發於慢性病患者及年長者中，但自費疫苗價格昂貴；新竹縣竹北市公所今（12）天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，期讓更多市民受益。

竹北市公所表示，目前市面上的帶狀疱疹疫苗主要分為兩種：一是單劑的活性減毒疫苗「伏帶疹」（Zostavax），自費價格約在4800至6000元之間；另一種是需接種兩劑的基因合成疫苗「欣剋疹」（Shingrix），每劑自費價格約為8500元，因為需接種兩劑，費用高達1萬7000元。

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竹北市長鄭朝方表示，為了保護市民免受帶狀疱疹病毒的威脅，並減輕施打疫苗所帶來的經濟負擔，市公所在代表會的全力支持下，決定大幅提高補助額度。自明年起，凡50歲以上且設籍竹北滿一年以上市民，均可至竹北市各大醫院及診所施打疫苗。一般市民每人施打最高可申請3800元補助，低收入戶則可獲得4800元補助，盼透過這項措施能提高市民的疫苗接種意願，進一步保障市民健康。

新竹馬偕紀念醫院家醫科主任葉姿麟提醒，帶狀疱疹好發於慢性病患者及年長者中。最新一代的帶狀疱疹疫苗，具有良好的保護效果及安全性。因此目前建議50歲以上的長者、曾罹患水痘的罹患帶狀疱疹風險較高的成人施打此疫苗。

新竹縣竹北市公所今天宣布，自明（2025）年1月1日起，針對50歲以上市民的帶狀疱疹疫苗補助，將從現行的2000元提高至3800元，讓更多市民受惠。（竹北市公所提供）

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