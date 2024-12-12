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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

甜蜜殺手？研究：高果糖攝取恐加速癌細胞生長

2024/12/12 13:16

高果糖玉米糖漿廣泛分布於加工食品，如醬料、麵包、餅乾和穀類早餐中；圖為情境照。（圖取自freepik）

高果糖玉米糖漿廣泛分布於加工食品，如醬料、麵包、餅乾和穀類早餐中；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕華盛頓聖路易大學研究團隊近日在《自然》（Nature）期刊發表研究，指出高果糖玉米糖漿（high fructose corn syrup, HFCS）攝取可能促進多種癌症的腫瘤生長，為癌症治療和預防策略帶來新見解。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究發現，果糖並非直接滋養腫瘤細胞，而是經由肝臟代謝轉化為癌細胞可利用的養分——溶血磷脂酰膽鹼（LPCs）。研究團隊利用代謝體學技術，在黑色素瘤、乳癌和子宮頸癌的動物模型中證實了此機制。 實驗顯示，高果糖飲食顯著促進腫瘤生長，但未影響動物體重、血糖或胰島素水平；直接將果糖餵食培養皿中的癌細胞則無此效果，顯示肝臟在果糖轉化過程中扮演關鍵角色。

主要研究者帕蒂教授（Gary Patti）解釋，癌細胞偏好吸收而非自行合成脂質，而LPCs是高效的腫瘤生長支持物。高果糖攝取會增加血液中循環脂質，這些脂質正是細胞膜組成成分，癌細胞需要它們才能生長。 研究團隊觀察到，各種癌症都遵循相同的果糖代謝機制：肝臟將果糖轉化為LPCs，癌細胞再吸收利用。

值得注意的是，過去數十年高果糖玉米糖漿的廣泛使用，大幅提升了人類的果糖攝取量。 數據顯示，一個世紀前，每人年均果糖攝取量僅約2.3至4.5公斤，如今已高達約68公斤。高果糖玉米糖漿幾乎無處不在，從甜點到醬料都含有它。 此外，果糖攝取量增加的同時，50歲以下癌症發生率也上升，引發兩者之間關聯性的關注。

帕蒂教授指出，儘管果糖與葡萄糖結構相似，但代謝途徑不同。葡萄糖在全身代謝，果糖則主要在小腸和肝臟代謝。 目前，研究團隊正與其他研究人員合作，進一步探究飲食中果糖與癌症發生率的關聯性。

帕蒂教授建議，癌症患者應考慮避免攝取果糖，並表示這項研究也為開發阻斷果糖促進腫瘤生長機制的藥物，提供了新的方向，目前正與臨床合作夥伴規劃相關臨床試驗。

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