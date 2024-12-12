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健康 > 杏林動態

新樓醫院迎160歲生日！ESG永續經營計畫 台南醫界先河

2024/12/12 13:46

新樓醫院院長劉啟擧（中者）代表醫院與中國生產力中心總經理張寶誠（右者）簽署ESG暨永續經營計畫備忘錄。（記者王俊忠攝）

新樓醫院院長劉啟擧（中者）代表醫院與中國生產力中心總經理張寶誠（右者）簽署ESG暨永續經營計畫備忘錄。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新樓醫院即將於明（2025年）迎來160歲生日，馬來西亞僑生背景的新樓醫院院長劉啓擧，認為以基督教催生的新樓醫護團隊應持續秉持初心、傳承醫療傳道，提升到綠色醫療、永續發展，與中國生產力中心簽署「ESG暨永續經營合作備忘錄」。他說，這是台南地區首家推動ESG（E為環境、S為社會關懷、G為治理）認證的大型醫院。

1865年6月16日英國長老教會馬雅各醫生跨海來台、與他的3名助手在台南市區看西街1間民房，開辦看西街醫館（即新樓醫院前身），這是台灣醫療傳道的序幕。

劉啓擧指出，新樓醫院成立以來一直以醫療傳道為使命，致力提供高品質醫療服務及善盡社會服務與責任，如今近160年的努力與貢獻，奠定新樓在台南醫療界不可或缺的歷史定位。面對未來，新樓將透過此次與生產力中心合作，進一步強化ESG的各領域，為醫療機構在保護環境、社會共融與醫院治理的永續發展而努力，也為新樓人打造1個幸福職場。

劉啓擧表示，自從英國醫療宣教師、醫師馬雅各於159年前來到台灣，帶來西醫醫療技術外，還有傳道的初心，期許在迎接榮耀的創院160週年前夕，讓新樓人找回醫療傳道初心及做好文化傳承。

新樓醫院認為，此次與輔導單位中國生產力中心合作，不僅是該院邁向永續經營的重要一步，更是醫院對於提升醫療品質、增進院內員工幸福感的持續承諾，以開拓新樓醫療新視野，打造幸福職場永續業。

新樓醫院與中國生產力中心表示，此輔導合作案從簽署即日起一直執行到2028年，將做出新樓的永續發展成果報告，並參與相關競賽，希望新樓醫院永續經營、不斷有N個160年。醫院並將於今年12月21日召集院內醫療、行政等幹部召開大型共識營，針對這項ESG永續發展計畫，討論出初步具體的執行方案與策略。

台南新樓醫院與中國生產力中心雙方代表完成簽署ESG暨永續經營計畫備忘錄。（記者王俊忠攝）

台南新樓醫院與中國生產力中心雙方代表完成簽署ESG暨永續經營計畫備忘錄。（記者王俊忠攝）

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