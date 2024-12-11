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健康 > 心理精神

醫療急先鋒》戴國旗胸針 精神科名醫許景琦巴黎分享失智研究成果

2024/12/11 19:25

許景琦受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。（許景琦醫師提供）

許景琦受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。（許景琦醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣精神科名醫、台中市維新醫院院長許景琦，受邀出席於巴黎舉行國際心理衛生及精神醫學會議，擔任主題演講嘉賓，分享其研究成果「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智病人間之差異」，為失智症的診斷提供數位化基礎，獲得國際醫學界高度肯定。

許景琦胸口別著青天白日滿地紅的國旗胸針、戴著約翰霍普金斯大學台灣校友會的領帶上台，主辦單位特別應許醫師的要求，在開場播放具有濃厚台灣特色的民謠「安平追想曲」，以英文解釋歌曲的背景，他也以此紀念曾祖父台南七股挑鹽養家，象徵家族堅韌奮鬥的精神，盼將台灣的人情味傳遞至世界。

許景琦受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。（許景琦醫師提供）

許景琦受邀赴法國巴黎國際心理衛生及精神醫學會議，戴上國旗胸針，演講失智症研究成果。（許景琦醫師提供）

研究成果 為失智症診斷提供數位化基礎

許景琦今分享，這項研究突破性地發現，腦脊髓液中T-tau/Aβ42比率能直線反映失智病人的認知分級，為失智症的診斷提供數位化基礎，將能以數字等級來分辨，今年4月刊登於國際分子科學期刊，並獲邀在巴黎科學論壇進行主題演講，獲得國際醫學界高度肯定。

許景琦演講深入淺出，以大量數據與圖表展現研究成果，詮釋腦脊髓液生物標記與認知分級的關聯，獲得學者專家熱烈掌聲與讚譽，他也與來自阿聯酋阿布達比、德國等地的專家進一步交流，分享精神醫療領域的最新進展，並以現任台灣觀光醫療發展協會理事長的身分，促成多方國際合作的契機。

此行駐法國台北代表處郝培芝代表特別設宴款待，感謝他為台灣精神醫療及文化所做出的傑出貢獻，也向國際來賓展現台灣的醫療實力與文化自信，此次演講展現場台灣精神醫學界的重要突破。

許景琦分享研究成果「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智病人間之差異」，為失智症的診斷提供數位化基礎。（許景琦醫師提供）

許景琦分享研究成果「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智病人間之差異」，為失智症的診斷提供數位化基礎。（許景琦醫師提供）

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