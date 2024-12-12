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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

1人染病全班中！ 台大研究：教室換氣差病毒1傳3

2024/12/12 14:42

台大醫院及台大公衛學院研究團隊，透過物聯網技術監測幼兒園教室的空氣品質，再將監測數據應用於新冠病毒感染風險評估，研究成果登上國際知名期刊《Indoor Air》。 （記者邱芷柔攝）

台大醫院及台大公衛學院研究團隊，透過物聯網技術監測幼兒園教室的空氣品質，再將監測數據應用於新冠病毒感染風險評估，研究成果登上國際知名期刊《Indoor Air》。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕教室裡常見「一人感冒、全班中獎」的情況，台大醫院及台大公衛學院研究團隊，透過物聯網技術監測幼兒園教室的空氣品質，再將監測數據應用於新冠病毒（COVID-19）感染風險評估，研究發現，二氧化碳濃度在週間逐日累積並在下午達到高峰，平均超過850 ppm，在通風不足的室內環境中，R0值（基本傳播數）高達3.01至3.12，也就是新冠病毒可1傳3，加速疫情蔓延，而改善通風可有效降低傳播風險，這項研究成果登上最新一期國際知名期刊《Indoor Air》，展現台灣在防疫科研上的實力。

台大醫院今（12日）發表最新研究成果， 台大醫院教授蘇大成及醫師陳宗延，公衛學院教授詹長權及副教授陳佳堃研究團隊，長期投入室內空氣品質與環境健康研究，此次研究針對北市一家幼兒園，從2021年8月至11月進行三個月的室內空氣品質連續監測。

台大醫院環境職業醫學部主治醫師陳宗延指出，新冠病毒主要透過飛沫和接觸傳染，其中傳染力最強的就是氣溶膠傳播。因此疫情期間，專家就建議，應避免待在人多、二氧化碳濃度高且微小顆粒多的密閉環境，以降低群聚感染的風險。

陳宗延說明，含有新冠病毒的氣膠在保有感染力的情況下，被他人吸入呼吸道或肺部，病毒就可能在新宿主體內繁殖並引發感染，研究團隊因此利用空氣品質監測數據，以「Wells–Riley模型」量化病毒的傳播風險。

研究發現，幼兒園教室內的二氧化碳濃度週間逐日累積，並在下午達到高峰，平均濃度超過850 ppm，上課期間室內R0值範圍為3.01至3.12，顯示感染風險顯著，學校上課時段內疫情就能快速蔓延。

研究團隊指出，減少班級人數、縮短室內停留時間、提升通風效率都能降低傳播風險；以30坪的教室為例，若容納30人，每小時需換氣3.6至5.4次，將二氧化碳濃度降至500 ppm。

陳宗延坦言，班級人數減少至2至10人、室內停留時間縮短至3小時，能有效降低風險，但實際操作上仍具挑戰，建議可結合多項措施並行，利用物聯網傳感器動態監測空氣品質，根據即時數據調整室內人數與停留時間，必要時也可安排室外上課，此外在通風不足的教室，可使用具HEPA（高效濾網）過濾功能的空氣清淨機作為輔助。

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