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健康 > 杏林動態

世界安寧日 柳奇「4A照相館」用鏡頭記錄愛

2024/10/09 20:51

每年十月第二個星期六是「世界安寧日」，柳營奇美醫院「4A照相館」今日開幕，為讓末期病人與家屬在最後有限時間內能夠留下美好回憶。（柳營奇美醫院提供）

每年十月第二個星期六是「世界安寧日」，柳營奇美醫院「4A照相館」今日開幕，為讓末期病人與家屬在最後有限時間內能夠留下美好回憶。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕每年10月第二個星期六是「世界安寧日」，柳營奇美醫院「4A照相館」今日開幕，為讓末期病人與家屬在最後有限時間內能夠留下美好回憶，副院長黃文聰創意構思，在安寧緩和4A病房設置「照相館」，醫護化身攝影師，讓有意義及被愛包圍的影像，深刻烙印在內心深處。

柳奇今在醫院二樓奇藝角落舉辦世界安寧日系列活動，黃文聰與護理部長蕭素秋帶領院內同仁與民眾共同合唱經典歌曲，輕鬆歡樂地揭開序幕。除了「4A照相館」的開幕，也安排病人自主權利法宣導、安寧相關書籍與影片的分享、熱血暖醫陳志金醫師新書專題講座等，進一步認識安寧療護，讓愛與關懷成為守護生命的重要力量。

柳營奇美醫院「4A照相館」今日開幕。（柳營奇美醫院提供）

柳營奇美醫院「4A照相館」今日開幕。（柳營奇美醫院提供）

黃文聰表示，身為南部癌症治療的醫療照護機構之一，為讓更多人了解安寧療護的核心價值，陸續於院內外舉辦多場次衛教講座與宣導活動，期能讓醫療人員及社區民眾深入了解全人醫療照護，在照護過程中不僅關注病人身體症狀，還會關注其社會支持系統及心理層次問題，幫助病人在最後階段仍能保持生命尊嚴與平靜。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金分享新書「當個更有溫度的人」專題講座，透過其經歷讓社會大眾及院內醫療同仁進一步認識安寧療護的溫度，強調在病人生命最後階段，家人在最後黃金時期陪伴及守護病人，同時給予最貼心的陪伴與力量。

柳奇今在醫院二樓奇藝角落舉辦世界安寧日系列活動。（柳營奇美醫院提供）

柳奇今在醫院二樓奇藝角落舉辦世界安寧日系列活動。（柳營奇美醫院提供）

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