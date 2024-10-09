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健康 > 杏林動態

戲說安寧療護 新竹台大分院「安寧電影院」回響熱烈

2024/10/09 20:16

新竹台大分院今（9日）在生醫醫院竹北院區大廳舉辦「安寧電影院」活動，透過電影播放，帶著近百位民眾一同認識安寧療護，並獲得熱烈回響。 （新竹台大分院提供）

新竹台大分院今（9日）在生醫醫院竹北院區大廳舉辦「安寧電影院」活動，透過電影播放，帶著近百位民眾一同認識安寧療護，並獲得熱烈回響。 （新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕10月的第二個星期六為「世界安寧日」，新竹台大分院今（9日）在生醫醫院竹北院區大廳舉辦「安寧電影院」活動，透過電影播放，帶著近百位民眾一同認識安寧療護，並獲得熱烈回響。

新竹台大分院院長余忠仁表示，「安寧電影院」活動去年首次舉辦以後，許多民眾給予正面肯定，原擔心活動提及死亡議題會讓人避諱參加，但在活動後，民眾回饋表示如果能早一點知道安寧療護，已故的親人或許可以走得更圓滿，希望醫院能多多宣導此議題。因此，新竹台大分院安寧團隊今年繼續以電影播放的方式，陪伴民眾一起從劇情延伸至衛教講座，探究善終的意涵。

新竹台大分院表示，醫院坐落於客家文化發展重點的新竹縣、市，今年播放的戲劇，特別選定由客家電視台與全民大劇團合作的電影—「最後一封情書」，劇情觸及伴侶、親子的離別議題以及病人自主權利法，由家醫部醫師劉任軒於影片播放後，針對劇中議題詳細說明，與民眾一同釐清對於安寧療護的誤解，也更加了解病人自主權利法的相關內容。

該院目前提供安寧療護相關服務，病人如果有相關需求，可以於住院中向醫療團隊提出，或至腫瘤醫學科及家醫科尋求協助，由醫護團隊陪伴病人、家屬無憾地走過人生的最終旅程。

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