華航董座謝世謙逝》疑染流感引心肌梗塞 接種疫苗降風險

華航董事長謝世謙傳出今（16）日上午因心肌梗塞過世。（華航提供）

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鼓勵65歲長者施打流感疫苗 李秉穎：研究顯示可預防心血管疾病

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕華航董事長謝世謙驚傳於今（16）日上午過世，享壽73歲。據了解，謝世謙在昨日出席會議時自稱感冒了，全程戴著口罩，且不時咳嗽；沒想到幾個小時後因心肌梗塞離世。醫師說明，若感染流感與新冠，引發心肌梗塞的機率將大幅提高；同時研究發現接種流感疫苗，可預防動脈硬化等心血管疾病，呼籲65歲以上長者盡快施打。

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實際上，美國心臟學會雜誌的研究曾提到：「打流感疫苗預防心肌梗塞的機會和戒菸一樣好。」宇平診所心臟內科醫師劉中平於臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」說明，根據國外的研究，一般人接種流感疫苗可以減少一半的猝死機會和兩成中風的危險，心臟病人接種流感疫苗可以減少三成心肌梗塞的危險，保護的效果和戒菸一樣好。

​劉中平說明，早在新冠肺炎發生之前，疫苗就已經成了預防慢性疾病的最新模式，「用疫苗來預防慢性肝炎和子宮頸癌變成一個很重要的醫學發展。​」近來研究顯示，感冒後心臟病發生的機率增加三倍以上，感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度、造成血管收縮、以及血管內皮功能不良；感冒引起的交感神經活化和代謝異常，會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，引發心肌梗塞。

而接種流感疫苗已經被證明可以減少心肌梗塞和腦中風的發生。所以不只美國CDC建議所有的美國成人接種流感疫苗，這兩年連美國心臟科醫師也不斷勸心臟病患打流感疫苗來減少住院和死亡率。

這樣的觀念，不但顛覆了過去醫師們擔心「心臟病患接種疫苗會產生心臟病發的危險」，而且經過10年的數據顯示，心臟病的猝死機會減少很多，連沒有心臟病的普通人接種流感疫苗也減低心因性猝死的機會！

劉中平說明，本來從基礎研究就知道心臟病的發生和發炎反應脫不了關係，臨床上自己也發現一些老病患只要感冒就容易心臟病再發作，會喘會不舒服。現在真的是證明了，只要避免感冒，心臟病的發作機會就會減少。

劉中平表示，減少流行性感冒，心臟血管的發炎也會減少，就避免了急性的心臟病發作，因此減少了心肌梗塞和猝死的危險。

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