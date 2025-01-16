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健康網》尾牙季慎防諾羅 醫：老幼上吐下瀉恐電解質不平衡

2025/01/16 18:42

不論在哪，尾牙季節，經常有人在快樂享用美食後，接著遇上上吐下瀉的痛苦。（圖取自photoAC）

不論在哪，尾牙季節，經常有人在快樂享用美食後，接著遇上上吐下瀉的痛苦。（圖取自photoAC）

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饗饗疑食物中毒案 9人驗出諾羅病毒

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少公司舉辦尾牙，然有部分團隊曾在台北的餐廳「饗饗」吃尾牙，吃過的人卻嚴重上吐下瀉的狀況。疾管署表示檢出諾羅病毒與仙人掌桿菌。醫師說明，年長者與幼童若感染諾羅病毒，上吐下瀉恐引發電解質不平衡，會有更嚴重問題。

每年尾牙季節，經常發生快樂用餐後上吐下瀉的慘狀，台日皆然。日本方面，外媒「北海道文化放送」報導，上（12）月底北海道札幌有家公司在小型海鮮餐廳吃完尾牙後，發生食物中毒。48名賓客中有39人出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，最年輕僅21歲，禍首正是諾羅病毒。台灣方面則是近期備受矚目的饗饗案，不少人用餐後上吐下瀉；疾管署表示，檢體驗出諾羅病毒。

大安博診所心臟血管外科醫師吳欣岱在臉書「吳欣岱＠台灣基進」說明，諾羅病毒最常見得症狀就是嘔吐，再來則是腹瀉，還可合併肌肉酸痛、發燒這種病毒感染症狀。需要注意的一點是：「諾羅病毒用酒精殺不死。」最好的方法是：可能患病者要做好隔離，接觸分泌物、嘔吐物及排泄物前後要用肥皂確實洗手。特別是老人小孩，罹患諾羅很可能因為上吐下瀉導致電解質不平衡，有更嚴重的問題，要好好注意！

疾管署表示，諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

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