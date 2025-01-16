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健康網》別讓胃食道逆流打擾年末聚餐 中醫授調理之道

2025/01/16 20:45

中醫表示，在調治胃腸疾病方面，講求辨證論治，結合飲食、藥膳、針灸與生活起居的全方位調理來修復腸胃系統；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫表示，在調治胃腸疾病方面，講求辨證論治，結合飲食、藥膳、針灸與生活起居的全方位調理來修復腸胃系統；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歲末聚餐活動多，親朋好友齊聚一堂，難免大快朵頤，甚至推杯換盞；對此，板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙表示，過量飲食與飲酒容易引發脾胃功能失調，進而導致胃食道逆流。中醫在調治胃腸疾病方面，講求辨證論治，結合飲食、藥膳、針灸與生活起居，全方位調理來修復腸胃系統。

中醫角度看胃食道逆流

蔡馥謙說，從中醫理論而言，胃食道逆流可歸屬於「嘈雜」、「吐酸」、「反胃」等病症範疇。此外，中氣不足、痰濕內蘊，也可能是胃食道逆流的誘因，臨床需辨證施治。其核心病機包括：

●脾胃失調：暴飲暴食或過度勞倦損傷脾胃，易致胃火內盛，使運化功能失調，胃氣上逆。

●肝胃不和：情志不遂或飲食失調引起肝氣鬱結，影響胃腑的功能，導致口乾、泛酸。

中醫保健調養建議

●調理脾胃，注重飲食節制：中醫認為「脾胃為後天之本」，過量飲食是胃食道逆流的重要誘因。尾牙聚餐時，建議避免暴飲暴食，細嚼慢嚥，選擇清淡易消化的食物，減少辛辣、油膩、過甜的食物攝取。酒類則應適量，避免過量刺激胃黏膜。

●結合食療：餐後可適當飲用具有和胃降逆作用的茶飲，如陳皮山楂茶或洛神花茶，以助理氣消食，減少胃氣上逆的發生。肝胃不和者可選用玫瑰花茶飲疏肝理氣和緩情緒。

●針灸與艾灸調理：

1.穴位選擇：取中脘、足三里、內關等穴，以調和胃腑、降逆止嘔；若情志抑鬱明顯，可配肝俞、太衝以疏肝解鬱。

2.艾灸療法：艾灸可溫通經絡，促進氣血循環，可在中脘、神闕穴施艾灸，溫通脾胃經絡，增強胃腑運化功能，有助於緩解胃酸倒流與脹滿感。

●情志疏導與生活起居調養：中醫強調「心身合一」，壓力過大或情緒抑鬱會加重胃腸負擔，建議平時透過冥想、深呼吸等方式放鬆情緒。避免餐後立即躺臥，保持適當的站立或步行，促進腸胃蠕動。

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

板橋樹林風澤中醫診所醫師蔡馥謙。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

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