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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》飯後泡澡小心中風、心梗！ 醫曝「最佳間隔時間」

2025/01/16 19:38

醫師提醒，飯後立刻泡澡恐增加突發缺血性中風或心肌梗塞的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，飯後立刻泡澡恐增加突發缺血性中風或心肌梗塞的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，許多人吃完晚餐，馬上泡個熱水澡，認為是一大享受；對此，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，飯後立刻泡澡恐增加突發缺血性中風或心肌梗塞的風險，千萬不要飯後立刻泡澡，建議吃飽後至少隔半小時到1個小時再泡澡，以免對身體造成負擔。

飯後立刻泡澡可能會危害到健康！陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，因人體血液總量是有限的，吃完飯後，部分的血液會跑到消化道，以協助消化，若此時去泡熱水澡，會使周邊血管會擴張。

醫師說明，人體血液總量是有限的，吃完飯後，部分的血液會跑到消化道，以協助消化；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，人體血液總量是有限的，吃完飯後，部分的血液會跑到消化道，以協助消化；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳榮堅進一步解釋，而人類的腦、心臟是最怕缺血的2個地方，萬一原本就有血管狹窄或相關病變，就可能增加突發缺血性中風或心肌梗塞的風險。因此，千萬不要飯後立刻泡澡，一般建議吃飽後至少隔半小時到1個小時再泡澡，以免對身體造成負擔。

辨識心血管疾病急性徵兆，速就醫！國健署提醒，平時多留意身體變化，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或是更年期女性出現氣喘、背痛等非典型症狀，可能是心臟病發作；另，謹記中風FAST口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不同或講話（Speech）不清楚，有任1症狀，記下時間點（Time）速就醫治療。

醫師表示，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，可能是心臟病發作；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，可能是心臟病發作；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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