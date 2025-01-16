自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

釣魚鱗片刺到米粒大傷口 竟染海洋創傷弧菌險致命

2025/01/16 17:51

新樓醫院整形外科醫師賴宇荷（右）提醒民眾若被生鮮海洋生物扎傷，最好做初步消毒清潔、不能輕忽。（記者王俊忠攝）

新樓醫院整形外科醫師賴宇荷（右）提醒民眾若被生鮮海洋生物扎傷，最好做初步消毒清潔、不能輕忽。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕65歲葉先生剛退休，喜歡到台南海邊釣魚，1回左手食指不慎被魚鱗片刺到，傷口不到1粒米大、無明顯出血。起初不以為意，當天傍晚傷口紅腫熱痛、身體發熱、畏寒，自行吃退燒藥及抹自買藥膏。隔天早上，傷口出現黑色瘀血水泡、延伸到前臂，手掌刺痛難耐，鄰居見狀指很危險要快處理。葉男嚇得到醫院掛急診，診斷是海洋創傷弧菌造成的壞死性筋膜炎。

葉先生在台南新樓醫院接受全身麻醉筋膜切開手術，以及術後搭配抗生素治療，才勉強度過這個有生命危險的難關。

新樓醫院整形外科醫師賴宇荷表示，一般在海邊、海洋接觸到海洋生物或在家處理生鮮海產，若不慎被海鮮扎傷，有可能感染到海洋創傷弧菌，連吃生魚片也可能感染，這弧菌引發的壞死性筋膜炎為發展快速的嚴重傷口細菌感染。

賴宇荷說，針對壞死性筋膜炎的治療方式，為單純抗生素治療及可能搭配筋膜切開手術來處理。若是延誤就醫，可能造成進一步全身感染、多重器官衰竭的敗血症，以及面臨截肢的可能問題甚至是死亡。因為文獻統計壞死性筋膜炎的致死率可高達4成；如患者又有其他慢性病，致命率會更高，實不容小覷。

她指，這種疾病的傳播方式為經由皮膚傷口接觸或單純進食生食海產，尤其沿海地區擁有各式各樣的海邊活動及豐富海鮮美食，居民們須要有更高的警覺性，若是有接觸史或是有相關症狀，例如發燒及傷口疼痛，千萬不能掉以輕心，需要即時就醫才能保住性命。

賴宇荷並說，民眾在家處理生鮮海產（如魚、蝦、蟹等）最好能戴上手套做清洗與處理，一旦不慎被海鮮扎傷時，可先以優碘或生理食鹽水消毒清潔，接著觀察傷口與身體變化情形，這病菌引發的病程很快，1、2天內就有明顯症狀，如出現可疑症狀就快就醫。

皮膚遭海洋創傷弧菌感染的壞死性筋膜炎症狀。示意圖，非當事人。（新樓醫院提供）

皮膚遭海洋創傷弧菌感染的壞死性筋膜炎症狀。示意圖，非當事人。（新樓醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中