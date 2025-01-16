釣魚鱗片刺到米粒大傷口 竟染海洋創傷弧菌險致命

新樓醫院整形外科醫師賴宇荷（右）提醒民眾若被生鮮海洋生物扎傷，最好做初步消毒清潔、不能輕忽。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕65歲葉先生剛退休，喜歡到台南海邊釣魚，1回左手食指不慎被魚鱗片刺到，傷口不到1粒米大、無明顯出血。起初不以為意，當天傍晚傷口紅腫熱痛、身體發熱、畏寒，自行吃退燒藥及抹自買藥膏。隔天早上，傷口出現黑色瘀血水泡、延伸到前臂，手掌刺痛難耐，鄰居見狀指很危險要快處理。葉男嚇得到醫院掛急診，診斷是海洋創傷弧菌造成的壞死性筋膜炎。

葉先生在台南新樓醫院接受全身麻醉筋膜切開手術，以及術後搭配抗生素治療，才勉強度過這個有生命危險的難關。

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新樓醫院整形外科醫師賴宇荷表示，一般在海邊、海洋接觸到海洋生物或在家處理生鮮海產，若不慎被海鮮扎傷，有可能感染到海洋創傷弧菌，連吃生魚片也可能感染，這弧菌引發的壞死性筋膜炎為發展快速的嚴重傷口細菌感染。

賴宇荷說，針對壞死性筋膜炎的治療方式，為單純抗生素治療及可能搭配筋膜切開手術來處理。若是延誤就醫，可能造成進一步全身感染、多重器官衰竭的敗血症，以及面臨截肢的可能問題甚至是死亡。因為文獻統計壞死性筋膜炎的致死率可高達4成；如患者又有其他慢性病，致命率會更高，實不容小覷。

她指，這種疾病的傳播方式為經由皮膚傷口接觸或單純進食生食海產，尤其沿海地區擁有各式各樣的海邊活動及豐富海鮮美食，居民們須要有更高的警覺性，若是有接觸史或是有相關症狀，例如發燒及傷口疼痛，千萬不能掉以輕心，需要即時就醫才能保住性命。

賴宇荷並說，民眾在家處理生鮮海產（如魚、蝦、蟹等）最好能戴上手套做清洗與處理，一旦不慎被海鮮扎傷時，可先以優碘或生理食鹽水消毒清潔，接著觀察傷口與身體變化情形，這病菌引發的病程很快，1、2天內就有明顯症狀，如出現可疑症狀就快就醫。

皮膚遭海洋創傷弧菌感染的壞死性筋膜炎症狀。示意圖，非當事人。（新樓醫院提供）

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