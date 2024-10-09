扶輪肺癌及中風預防篩檢列車 開抵澎湖醫院

馬公扶輪社社長江明儒（左）、天人菊扶輪社長林澤民（右），頒贈感謝狀給澎湖醫院院長匡勝捷。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕早期預防就能早期治療！國際扶輪3470地區肺癌篩檢及AI中風預防篩檢列車，今（9）日與澎湖分區馬公扶輪社暨天人菊扶輪社合作，開抵衛生福利部澎湖醫院，200多位民眾報名，展開大規模肺癌及中風預防篩檢，對於扶輪社的義舉，但相當感激。

早期肺癌篩檢及AI中風預防篩檢篩檢列車，由3470地區總監團隊領軍跨海而來，邀請成大胸腔外科曾堯麟教授、台大神經外科高明見教授跨海抵澎支援，衛生福利部澎湖醫院院長匡勝捷大力配合支援，才能促成此次大規模篩檢，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、馬公市長黃健忠等人，也都到場共襄盛舉。

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活動由3470地區秘書長陳麒升致詞揭開序幕，馬公社長江明儒及天人菊社長林澤民，頒發感謝狀給跨海支援的2位醫學泰斗及衛生福利部澎湖醫院院長匡勝捷，同時國際扶輪社對於醫療最大的貢獻，就是全面消除小兒麻痺。活動中也出現神秘嘉賓美德耐維康藥局賴調元董事長，並到澎湖大商場和國軍醫院勘查市場，預備進軍澎湖。

根據了解，國際扶輪3470地區肺癌篩檢及AI 中風預防篩檢列車，在雲嘉南及澎湖縣展開篩檢，5000多位肺癌受檢者200位異常，中風篩檢12000多人，有百分之10以上異常，

在肺癌高居死亡率第一，中風死亡率僅次於癌症之際，早期發現早期治療，才能提高存活率，未來希望引進肺癌X光巡迴專車，進入偏遠鄉鎮檢查，減少7至8成中風機會。

國際扶輪社3470區肺癌及中風預防篩檢列車，開抵衛福部澎湖醫院。（記者劉禹慶攝）

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