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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

蜱蟲躲過免疫系統的關鍵 竟成治療類風濕性關節炎新線索

2026/04/09 10:33

吸血蜱蟲長時間附著吸血而不被發現，關鍵在於牠會分泌特殊蛋白質，拦截宿主免疫細胞的化學求救訊號，將防禦警報「關靜音」。圖為情境照。（圖取自freepik）

吸血蜱蟲長時間附著吸血而不被發現，關鍵在於牠會分泌特殊蛋白質，拦截宿主免疫細胞的化學求救訊號，將防禦警報「關靜音」。圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕吸血蜱蟲能長時間附著人體吸血而不被發現，這是因為牠會分泌特殊蛋白質，悄悄關閉人體的免疫警報。科學家發現，這套寄生機制可能轉化為治療自體免疫疾病的研究方向。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，發表在《結構》（Structure）期刊發布的最新研究中，澳洲蒙納許大學（Monash University）團隊解析了蜱蟲的隱身機制。報導指出，當人體遭遇外來物入侵時，會釋放化學求救訊號，引導免疫細胞前往受影響區域。然而，蜱蟲為了持續吸血，會釋放抑制免疫的蛋白質來攔截這些訊號，將宿主的防禦警報「關靜音」，藉此降低發炎反應並隱藏行蹤。

科學家過去認為，蜱蟲必須分泌多種不同的蛋白質，才能針對性地關閉各類免疫警報。團隊在最新實驗中發現，一種天然的蜱蟲蛋白質，竟能同時攔截兩大類的免疫求救訊號。當人體的免疫警報失去控制時，會導致持續性的發炎反應，進而攻擊健康組織，這正是類風濕性關節炎與多發性硬化症（MS）等疾病的致病核心。

這項來自吸血寄生蟲的發現，為控制過度活躍的免疫反應提供了實證基礎。研究團隊指出，這種具備廣泛關閉警報能力的蛋白質，具備開發為新型抗發炎藥物的潛力。相關機制有助於精準抑制破壞健康組織的過激免疫反應，未來將應用於開發更具針對性的臨床治療策略。

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