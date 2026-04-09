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健康網》張忠謀每日必吃「萬壽果」養生 專家示警4族群別碰

2026/04/09 06:12

高齡94歲的台積電創辦人張忠謀，每天早餐必吃一片木瓜養生。不過，營養師高敏敏提醒，4族群不建議吃木瓜，以免出現不適或副作用。（資料照）

高齡94歲的台積電創辦人張忠謀，每天早餐必吃一片木瓜養生。不過，營養師高敏敏提醒，4族群不建議吃木瓜，以免出現不適或副作用。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕木瓜有「萬壽果」之稱，也是兼具美味與營養的超級水果。高齡94歲的台積電創辦人張忠謀，身體依舊硬朗；夫人張淑芬曾透露，他每天早上必吃1片木瓜養生。營養師高敏敏指出，木瓜富含維生素C、胡蘿蔔素與木瓜酵素，能幫助抗氧化、促進消化，也是讓肌膚維持光澤的小幫手。不過，提醒4類人不建議吃木瓜，包括：胃寒或體虛者、過敏體質者、腎功能不佳者，可能出現不適或副作用，孕婦則需避免攝取青木瓜。

木瓜護眼、護膚、護心、護腸道

營養師高敏敏於臉書粉專指出，木瓜富含許多營養素，攝取對於眼睛、皮膚等均有不同益處：

保護眼睛、預防乾眼症：富含維生素A有助維持視網膜健康與黏膜濕潤。

養顏美容、維持肌膚彈性：含維生素C，可促進膠原蛋白生成，讓肌膚更Q彈。

維持心血管健康：富含鉀、鎂、葉酸等，有助穩定血壓與促進血液循環。

維持腸道健康：木瓜酵素能分解蛋白質、幫助消化吸收，減少脹氣與消化不良。

營養師高敏敏指出，木瓜富含維生素C、胡蘿蔔素與木瓜酵素，能幫助抗氧化、促進消化，也是讓肌膚維持光澤的小幫手；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，木瓜富含維生素C、胡蘿蔔素與木瓜酵素，能幫助抗氧化、促進消化，也是讓肌膚維持光澤的小幫手；示意圖。（圖取自freepik）

紅木瓜、青木瓜營養比一比

高敏敏表示，紅木瓜為成熟的木瓜，果肉香甜柔軟，除了維生素A、維生素C，還含有葉酸，有助紅血球生成，適合直接吃或打果汁；青木瓜為未成熟的木瓜，果肉偏硬，清香爽口，熱量與含糖量低，適合想控制血糖與低醣飲食者。此外，因膳食纖維高，可幫助腸胃蠕動，適合煮湯或涼拌。紅木瓜適合補充維生素，青木瓜則能幫助消化與促進代謝，若能依體質與需求交替攝取，營養更均衡。

4族群不建議食用 孕婦當心青木瓜

高敏敏說明，一般人可安全食用木瓜，但以下4族群則不建議吃，包括：

胃寒、體虛者：木瓜水分多，可能引起腹瀉、胃寒想吐。

孕婦：孕期不宜食用果皮呈綠色的「青木瓜」，因其中含有高濃度乳膠，有早產或流產風險。不過，乳膠含量隨著成熟度會逐漸減少，攝取成熟的木瓜則安全。

過敏體質者：木瓜含天然乳膠，易誘發過敏或呼吸不適。

腎功能不佳者：富含鉀元素，可能造成血鉀過高。

高敏敏也提醒，木瓜因含有胡蘿蔔素，攝取過量可能導致皮膚色素沉澱變黃，因此不建議天天吃1顆。至於糖友則建議每日攝取2份水果，一份木瓜約150g最剛好。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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