自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

遊馬爾地夫染登革熱 南市今年第2例境外移入

2026/04/09 10:16

監測人員對社區環境病媒蚊巡查和防治。（南市衛生局提供）

監測人員對社區環境病媒蚊巡查和防治。（南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市在4月7日新增1例境外移入登革熱確定病例，個案曾到南亞旅遊勝地馬爾地夫旅遊，市府衛生局接獲通報後立即啟動疫調與防治作業，針對個案住家與活動地點加強環境清消與孳生源清除。

衛生局表示，個案為永康區鹽行里20多歲本國籍男性，3月25日至30日前往馬爾地夫旅遊，返台後於3月31日出現發燒、頭痛及流鼻水等症狀，期間曾三度前往診所及醫院就醫。4月6日由醫院通報疑似登革熱病例，隔日檢驗抗體呈陽性，確診為登革熱境外移入病例，為今年台南市第2例。

市府防疫團隊接獲通報後立即展開防治行動，動員衛生單位與區公所人員，針對個案居住地與工作地周邊進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病媒蚊密度調查，並規劃後續化學防治作業，以降低疫情擴散風險。

衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署統計，截至今年4月8日，全國累計33例登革熱境外移入病例，台南市目前2例。感染來源國以印尼最多，其次為馬爾地夫、越南及菲律賓等國。

衛生局提醒，民眾前往南亞或東南亞國家旅遊時，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、使用含DEET或派卡瑞丁成分的防蚊液，避免蚊蟲叮咬；返國後若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史，以利及早診斷與治療。　　

市府啟動緊急防治行動加強環境清消與孳生源清除。（南市衛生局提供）

市府啟動緊急防治行動加強環境清消與孳生源清除。（南市衛生局提供）

近期降雨情形，環境有相當多積水點，民眾務必落實居家環境巡視，出國旅遊、工作或探親應加強自身防蚊措施。（南市衛生局提供）

近期降雨情形，環境有相當多積水點，民眾務必落實居家環境巡視，出國旅遊、工作或探親應加強自身防蚊措施。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中