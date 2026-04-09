遊馬爾地夫染登革熱 南市今年第2例境外移入

監測人員對社區環境病媒蚊巡查和防治。（南市衛生局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市在4月7日新增1例境外移入登革熱確定病例，個案曾到南亞旅遊勝地馬爾地夫旅遊，市府衛生局接獲通報後立即啟動疫調與防治作業，針對個案住家與活動地點加強環境清消與孳生源清除。

衛生局表示，個案為永康區鹽行里20多歲本國籍男性，3月25日至30日前往馬爾地夫旅遊，返台後於3月31日出現發燒、頭痛及流鼻水等症狀，期間曾三度前往診所及醫院就醫。4月6日由醫院通報疑似登革熱病例，隔日檢驗抗體呈陽性，確診為登革熱境外移入病例，為今年台南市第2例。

請繼續往下閱讀...

市府防疫團隊接獲通報後立即展開防治行動，動員衛生單位與區公所人員，針對個案居住地與工作地周邊進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病媒蚊密度調查，並規劃後續化學防治作業，以降低疫情擴散風險。

衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署統計，截至今年4月8日，全國累計33例登革熱境外移入病例，台南市目前2例。感染來源國以印尼最多，其次為馬爾地夫、越南及菲律賓等國。

衛生局提醒，民眾前往南亞或東南亞國家旅遊時，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、使用含DEET或派卡瑞丁成分的防蚊液，避免蚊蟲叮咬；返國後若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史，以利及早診斷與治療。

市府啟動緊急防治行動加強環境清消與孳生源清除。（南市衛生局提供）

近期降雨情形，環境有相當多積水點，民眾務必落實居家環境巡視，出國旅遊、工作或探親應加強自身防蚊措施。（南市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法