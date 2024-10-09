汪建民肺腺癌逝》台灣肺癌2個世界第1 醫：與體質有關

醫師指出，台灣人的體質容易因為空氣污染，罹患肺腺癌；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民7日因肺腺癌辭世，享年56歲，前陣子也傳出劉謙、網紅星希亞罹患肺腺癌之消息，讓許多人開始關注肺腺癌。吸菸是罹患肺癌的危險因子外，空污也是一大威脅！胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文表示，國人體質容易因空氣污染，罹患肺腺癌，導致空氣污染造成的EGFR突變型肺腺癌是世界第一，EGFR突變的比率也是世界第一，不可輕忽。

蘇一峰提及，國內罹患肺癌人數、死亡、花錢也都是名列各疾病中第1位，舉例來說，肺癌第4期時，治療很花錢，沒錢的人只能靠健保給付治療，靠化療為主不但痛苦且治療效果差；有錢的人可自費標靶藥物、質子中子治療、免疫療法，上述治療每年都百萬起跳，因此徐乃麟在採訪中也提到，汪建民最後財務困難，他還幫忙墊錢照顧失智的汪母。

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遠離空氣污染 國健署教自我防護

該如何避免空污影響身體健康？國健署也提供自我防護3大招：

●第1招—善用口罩保健康：建議外出配戴口罩，口罩應儘可能與臉部密合。由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，適當關閉門窗及使用空氣清淨機，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露。

●第2招—待在室內保健康：減少在戶外活動時間，改變運動型態，甚至避開交通高峰時段及路段，特別是老人、兒童及慢性呼吸道疾病患者更需要留意。

●第3招—自我管理好健康：生活作息規律，多運用大眾運輸工具自行車及步行，可適當運動，維持身體健康狀態。

1.食－要健康烹調：多選擇水煮清蒸方式烹調的食物，烹煮時應開啟抽油煙機，少吃油炸、燒烤食物。

2.衣－要天然環保：多選擇天然纖維材料，少穿化學合成纖維衣物，可選用環保清潔劑。

3.住－要綠化節電：節約用電、多綠化環境、少吸菸。

4.行－要綠能減碳：多搭乘公共運輸或騎腳踏車、步行，選購低污染綠能車輛，汽機車定期檢驗保養。

5.育－要環保增能：多瞭解空污自我防護知識，少紙化、電子化，可用再生紙。

6.樂－要3少2多：少焚香、少紙錢、少鞭炮，多以米鮮花素果取代燒紙錢，多使用環保炮竹，並集中焚燒紙錢。

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