汪建民肺腺癌逝》沒吸菸也會得肺癌！ 醫曝4因素有關

醫師表示，煮飯的油煙和燒香拜拜也會產生細懸浮微粒，建議煮飯時可以戴上口罩把抽油煙機打開，減少危害；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民因罹患肺腺癌第4期，家屬含淚證實已於7日病逝，享年56歲。書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」分享，許多人不抽菸卻得到肺癌，可能與4種原因有關，包括：基因影響、二手菸及三手菸危害、空氣污染：PM2.5、其他環境因子方面。

●基因影響：若自己一等親或家族內有1位以上的肺癌病患，發生肺癌的危險性明顯高於一般人。

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●二手菸、三手菸危害：「叔叔抽菸的時候，阿嬤就帶我躲到樓上去不要吸到。」這是醫師在戒菸門診常聽到的情境，為了躲避二手菸荼毒，小孩還要配合大人閃避。許書華指出，抽菸是個人自由，但你可以遠離家裡，可以找個吸菸專區抽，不要影響到身邊的人。而且不是只有二手菸才會造成危害，「三手菸」這些殘留在環境中（如地毯、衣服、皮膚）的化學物質，家人接觸也會提高致癌的風險。

●空氣污染：PM2.5為WHO公布一級致癌物，吸入後穿過肺泡，進一步至血液循環，長期暴露可能增加肺癌、心血管疾病、氣喘、過敏風險。建議民眾下載「台灣空污即時預報」APP，注意空氣品質，紅爆紫爆就寧可待在室內，打開空氣清淨機，不要堅持一定要去晨跑。

●其他環境因子方面：煮飯的油煙和燒香拜拜也會產生細懸浮微粒，煮飯時可以戴上口罩把抽油煙機打開，另外，使用芳香劑或香水，要小心芳香產品內可能的環境荷爾蒙等有害物質。

在篩檢方面，許書華建議，肺癌因為剛開始通常都沒有症狀，7成患者因症狀發現後，都已進展至末期。台灣肺癌學會2015年的「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」建議，年齡介於55-74歲，吸菸史超過30包年（舉例1天抽3包，菸齡10年，就是30包年），目前仍在吸菸或戒菸時間尚未超過15年的民眾，建議可以接受低劑量電腦斷層以篩檢肺癌。

她提到，衛福部國健署自111年7月1日起，推動肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險2族群，2年1次公費低劑量胸部電腦斷層檢查，善用資源。

●具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

●重度吸菸者：50至74歲吸菸史達30包年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

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