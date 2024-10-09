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屏縣流感、新冠疫苗雙打服務 10/10加開接種站
〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提高民眾接種便利性及社區免疫力，屏東縣政府明天（10月10日）將於屏東火車站及鄉鎮社區加開疫苗接種站，提供流感、新冠疫苗雙打服務。
屏縣府衛生局表示，由於東北季風增強，北部氣溫下降，民眾南來北往，恐導致流感及新冠等呼吸道傳染病疫情提前升溫，呼籲符合第一階段資格的民眾、家中長輩及幼童儘早接種雙疫苗，及早獲得保護力。另陪同第一階段實施對象接種流感或新冠疫苗的民眾，也可一同於接種現場施打新冠疫苗。
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屏縣府衛生局提醒，接種疫苗後需兩週才能產生足夠保護力，65歲以上民眾、50歲以上慢性病人及學齡前幼兒等高風險族群務必儘早完成接種，保護自己，家人安心。
衛生局說，民眾可至33鄉鎮市衛生所、接種站或鄰近疫苗合約院所施打疫苗，衛生局也將視需求持續於假日加開疫苗服務場次，相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。
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