蓮蓬頭、牙刷藏大量病毒 可能成為抗生素新解方

科學家發現浴室中豐富的病毒多樣性，或有助於開發新療法。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕別再只把目光放在熱帶雨林和珊瑚礁等地了！ 最新研究顯示，你家浴室，特別是蓮蓬頭和牙刷，竟然蘊藏著豐富的病毒多樣性，甚至可能為治療抗生素抗藥性感染帶來新契機！

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，西北大學（Northwestern University）的研究團隊，在《微生物組前沿》（Frontiers in Microbiomes）期刊發表最新研究指出，他們在浴室蓮蓬頭和牙刷上，發現了超過600種病毒，而且大多數都是前所未見的新品種。不過別擔心，這些病毒並非感染人類，而是能感染細菌的噬菌體（bacteriophage）。

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研究主持人，西北大學麥考密克工程學院（McCormick School of Engineering）的哈特曼（Erica M. Hartmann）教授表示：「這真是太驚人了！ 我們發現的病毒數量多到令人咋舌，而且絕大多數我們都還不認識，更別說是從未見過的種類了！ 這充分顯示，我們身邊充滿了尚未被探索的生物多樣性，而且你不需要跋山涉水，就能發現這一切的奧秘，就在你家浴室裡！」

哈特曼教授的研究團隊，先前曾進行名為「馬桶實驗」（Operation Pottymouth）的研究，調查牙刷和蓮蓬頭上的細菌。 這次研究則更進一步，利用DNA定序技術分析這些樣本上的病毒。 結果發現，每個樣本的病毒種類都大相逕庭，幾乎沒有重疊，顯示病毒的多樣性遠超乎想像。

雖然研究中沒有發現普遍性的規律，但研究團隊卻注意到，樣本中分枝桿菌噬菌體（mycobacteriophage）的數量，比其他種類的噬菌體還要多。 分枝桿菌噬菌體專門感染會造成麻風病、肺結核和慢性肺部感染等疾病的分枝桿菌（mycobacteria）。

哈特曼教授認為，未來或許能利用這些分枝桿菌噬菌體，開發出治療相關感染的新療法。 她表示：「我們甚至可以想像，未來能運用這些噬菌體來清除管線系統中的病原體。 這項研究只是個開始，我們還有很多病毒的功能有待探索，未來如何應用也充滿無限可能。」

哈特曼教授也提醒民眾不必過度恐慌，她建議定期清潔蓮蓬頭（以醋酸溶液去除水垢，或使用一般清潔劑清洗），並定期更換牙刷刷頭即可。 她也呼籲，避免使用抗菌牙刷，以免造成抗藥性細菌的產生。

她強調：「微生物無所不在，絕大多數對人體無害。 過度使用消毒劑，反而可能造成反效果，讓細菌產生抗藥性，變得更難以治療。 與其抗拒，不如學習與它們共存。」

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