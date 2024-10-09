自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

蓮蓬頭、牙刷藏大量病毒 可能成為抗生素新解方

2024/10/09 17:15

科學家發現浴室中豐富的病毒多樣性，或有助於開發新療法。（圖取自freepik）

科學家發現浴室中豐富的病毒多樣性，或有助於開發新療法。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕別再只把目光放在熱帶雨林和珊瑚礁等地了！ 最新研究顯示，你家浴室，特別是蓮蓬頭和牙刷，竟然蘊藏著豐富的病毒多樣性，甚至可能為治療抗生素抗藥性感染帶來新契機！

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，西北大學（Northwestern University）的研究團隊，在《微生物組前沿》（Frontiers in Microbiomes）期刊發表最新研究指出，他們在浴室蓮蓬頭和牙刷上，發現了超過600種病毒，而且大多數都是前所未見的新品種。不過別擔心，這些病毒並非感染人類，而是能感染細菌的噬菌體（bacteriophage）。

研究主持人，西北大學麥考密克工程學院（McCormick School of Engineering）的哈特曼（Erica M. Hartmann）教授表示：「這真是太驚人了！ 我們發現的病毒數量多到令人咋舌，而且絕大多數我們都還不認識，更別說是從未見過的種類了！ 這充分顯示，我們身邊充滿了尚未被探索的生物多樣性，而且你不需要跋山涉水，就能發現這一切的奧秘，就在你家浴室裡！」

哈特曼教授的研究團隊，先前曾進行名為「馬桶實驗」（Operation Pottymouth）的研究，調查牙刷和蓮蓬頭上的細菌。 這次研究則更進一步，利用DNA定序技術分析這些樣本上的病毒。 結果發現，每個樣本的病毒種類都大相逕庭，幾乎沒有重疊，顯示病毒的多樣性遠超乎想像。

雖然研究中沒有發現普遍性的規律，但研究團隊卻注意到，樣本中分枝桿菌噬菌體（mycobacteriophage）的數量，比其他種類的噬菌體還要多。 分枝桿菌噬菌體專門感染會造成麻風病、肺結核和慢性肺部感染等疾病的分枝桿菌（mycobacteria）。

哈特曼教授認為，未來或許能利用這些分枝桿菌噬菌體，開發出治療相關感染的新療法。 她表示：「我們甚至可以想像，未來能運用這些噬菌體來清除管線系統中的病原體。 這項研究只是個開始，我們還有很多病毒的功能有待探索，未來如何應用也充滿無限可能。」

哈特曼教授也提醒民眾不必過度恐慌，她建議定期清潔蓮蓬頭（以醋酸溶液去除水垢，或使用一般清潔劑清洗），並定期更換牙刷刷頭即可。 她也呼籲，避免使用抗菌牙刷，以免造成抗藥性細菌的產生。

她強調：「微生物無所不在，絕大多數對人體無害。 過度使用消毒劑，反而可能造成反效果，讓細菌產生抗藥性，變得更難以治療。 與其抗拒，不如學習與它們共存。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中