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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

守護桃園長輩 東洋製藥贈500劑佐劑流感疫苗

2024/10/01 20:12

東洋製藥董事長林全（左）代表東洋製藥捐贈500劑佐劑流感疫苗給桃園，市長張善政（右）代表市府接受，兩位前院長同時出席也成為現場矚目焦點。（記者謝武雄攝）

東洋製藥董事長林全（左）代表東洋製藥捐贈500劑佐劑流感疫苗給桃園，市長張善政（右）代表市府接受，兩位前院長同時出席也成為現場矚目焦點。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市公費流感、新冠疫苗今同步開打，而東洋製藥繼去年捐贈佐劑流感疫苗，今年再度捐贈500劑給桃園，市長張善政今出席捐贈記者會除感謝東洋製藥外，也呼籲65歲以上的長者與有慢性病的高風險族群，把握疫苗施打機會接種，為自己和家人建立更強的健康防護罩；東洋製藥董事長林全是繼張善政之後擔任行政院長，兩位前院長同時出席也成為現場矚目焦點。

林全表示，佐劑疫苗使用MF59佐劑，主要由天然油脂角鯊烯油製成，最新研究抗體濃度高於傳統1.4到1.6倍，保護效期可達1年，強烈建議65歲以上長者有慢性疾病者施打免疫加強型佐劑流感疫苗，希望透過捐贈程序的讓桃園長者理解疫苗的益處及重要性，提高整體接種率及免疫力。

佐劑流感疫苗適合65歲以上的長者與有慢性病的高風險族群。（記者謝武雄攝）

佐劑流感疫苗適合65歲以上的長者與有慢性病的高風險族群。（記者謝武雄攝）

張善政說，他和林全都曾擔任行政院長，即使現在角色及職位改變，但愛護市民的心不變，感謝林全連續兩捐贈佐劑流感疫苗，關心桃園長者的健康。

衛生局表示，公費流感疫苗分兩階段施打，第一階段於10月1日開始，接種對象為65歲以上長者（原住民55歲）、醫事及防疫人員、安養與長期照顧機構之受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職（含五專1~3年級）、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員；第二階段自11月1日開始施打，擴大至50至64歲無高風險慢性病成人。

流感公費疫苗開打，滿65歲長者為第一階段施打對象。（記者謝武雄攝）

流感公費疫苗開打，滿65歲長者為第一階段施打對象。（記者謝武雄攝）

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